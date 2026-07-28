熊本県内の企業への影響です。ホンダの関連会社アステモは子会社のアステモ宇城の工場で建物の壁が崩れるなどの被害が出て稼働を停止したということです。また、従業員数名にけが人が出ていて、治療を受けている状況だと説明しています。アステモは取材に対し、「従業員の安全確認等を優先しつつ、被害状況の把握、復旧に向けた取り組みを進める」としています。