2026年6月10日（水） MLB タイガース vs ツインズ 試合結果
開催：2026.6.10
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 10 - 4 [ツインズ]
MLBの試合が10日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。
タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。
1回表、1番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MIN
1回裏、3番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-1 MIN
2回裏、5番 ライリー・グリーン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-1 MIN
3回表、4番 ジョシュア・ベル 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 2-2 MIN
3回裏、5番 ライリー・グリーン 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 3-2 MIN
5回表、2番 ブルックス・リー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 DET 3-3 MIN、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 DET 3-4 MIN
5回裏、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 5-4 MIN
6回裏、3番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 8-4 MIN
7回裏、1番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 10-4 MIN
試合は10対4でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで5勝3敗0S。
ここまでタイガースは28勝39敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ツインズは30勝38敗で6.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-10 14:36:26 更新