開催：2026.6.10

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 10 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が10日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。

タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回表、1番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MIN

1回裏、3番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-1 MIN

2回裏、5番 ライリー・グリーン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-1 MIN

3回表、4番 ジョシュア・ベル 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 2-2 MIN

3回裏、5番 ライリー・グリーン 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 3-2 MIN

5回表、2番 ブルックス・リー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 DET 3-3 MIN、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 DET 3-4 MIN

5回裏、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 5-4 MIN

6回裏、3番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 8-4 MIN

7回裏、1番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 10-4 MIN

試合は10対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで5勝3敗0S。

ここまでタイガースは28勝39敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ツインズは30勝38敗で6.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 14:36:26 更新