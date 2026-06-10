法医学者は完全犯罪ができるのか…「死体をコンクリート詰めにしても無駄」解剖医が明かす“証拠隠滅”の現実

「法医解剖医なら、完全犯罪も可能なのではないか――」。そんな物騒な質問を受けることがある。確かに法医学者は死体の専門家だ。しかし、数多くの殺人事件や死体遺棄事件に関わってきた経験から言えば、死体という物的証拠をこの世から完全に消し去ることは、一般に考えられている以上に難しい。死体を薬品で溶かす、土に埋める、ドラム缶に詰める、あるいはコンクリートで固める――。犯人たちが「これなら見つからない」と考えた数々の隠蔽工作は、なぜ発覚したのか。

【画像】『法医学教授が教えている 死体の授業』

『法医学教授が教えている 死体の授業』から一部を抜粋、編集してお届けする。

法医学者に完全犯罪は可能か？

「死体の専門家である法医解剖医ならば、殺人を犯しても完璧な形で死体という証拠を隠滅できるのでは？」



物騒な質問ですが、そう問われたと仮定して思考実験をしてみましょう。



まず、大前提として私たちは「死体の専門家」ですから、「殺人」に関しては門外漢です。どんな方法であれば、確実に死にいたらしめるか、犯罪の証拠を抹消できるかは、法医解剖医の管轄ではないためお答えできませんが、ここでは「死体を完璧に消滅できるか」に絞って考えてみましょう。



完璧に死体をこの世から消し去ることは可能なのか？この問いを考えるためには、そもそも完璧とはなにかを定義する必要がありますが、「証拠が出てきたとしても、そこからDNAすら検出できないため、個人特定ができない」という状態を完璧な証拠隠滅としていったん想定しましょう。

死体を骨だけにする方法であれば複数あります。



硫酸や塩酸などの強酸、もしくは青酸ソーダなどの強アルカリを大量に使えば、死体の肉や内臓を溶かして骨だけを残すことは理論上、十分に可能です。



ただし、完全に骨だけの状態に溶かすまでには長い時間がかかる上に、どちらも素人が扱うには非常に危険な薬品です。



そして、熟練のベテランではなく素人の作業ですから、すべての組織が溶解するとも限りません。そのうえ、軟部組織だけを溶かしても骨からはDNAが検出可能ですので、手間がかかるだけで目的を達成することはできません。



過去の学会報告では、白骨の研究者（法人類学者という）による「腐敗死体に付着した細かい肉片を処理し骨格標本にするためには、ビニール袋に強力な業務用洗剤の原液を入れて死体を漬け込むとよい。数日で肉がボロボロ取れて骨だけが残る」という発表を聞いたことがあります。



石鹸や洗剤、化粧品などに含まれている界面活性剤ですが、プロの業者が使う高濃度の洗剤であれば、細胞を破壊する力は十分にあります。



また、東南アジアでは同様の目的に安価なパイナップルジュースを使うそうです。パイナップルにはパパインというたんぱく質分解酵素が含まれているためです。

死体を大鍋でじっくりコトコト煮込んだ結果は……

実際、過去には知人を殺害した20代男性が、死体を業務用の寸胴鍋に押し込み、そこにパイプ洗浄剤（強アルカリ性薬剤）を大量に投入。鍋を火にかけ、一昼夜かけて死体を煮溶かそうとした事件がありました。



けれども、どれだけコトコト煮込んでも、成人男性の肉体を完全に溶かしきれなかったため、諦めた犯人は大きな骨だけ取り除き、鍋の中身を浴室の排水管に遺棄しました。



骨は砕いて河原に埋めたそうですが、警察が浴室に流した「死体のスープ」が貯蔵される汚水槽を探し、そこから被害者のインプラント（人工歯根）のネジを発見したことで、殺人・死体損壊・死体遺棄容疑で逮捕されました。



このように、殺人の証拠＝死体を跡形もなく消すことは非常に困難な作業です。

白昼堂々、重機で死体損壊に勤しむ大阪のヤクザ

過去に、ヤクザ同士が1人の女性を奪い合い、そこから発展した殺人事件の死体解剖を担当したことがあります。あるヤクザの組長が、出所した直後に別のヤクザを「処刑」したという事件でした。



どうやら組長が服役中に、彼の妻（愛人？）が別の組員と恋仲になったらしく、「俺の女に手を出しやがって」と激怒した組長が、出所後に男を拉致してうしろ手に腕を組ませ、後頭部を撃ち抜いて射殺。



さらに、その遺体を処理するために、死体をわざわざ関西から鳥取に運び、ドラム缶に入れたあと河川敷に重機で大きな穴を開けて、そこにドラム缶を埋める事件が起きたのです。



白昼堂々、ユンボ（ショベルがついた重機）を使っての死体遺棄というあまりにも大胆な犯行でしたから、「あそこで工事をしているんだな」と誰にも疑われることはなかったのです。

しかしそれとは別で、ある駅のコインロッカーから発見された拳銃の持ち主を探したところ、この組長に行き着き、殺人事件が発覚したという経緯でした。



私もドラム缶が埋められた河川敷に同行して、掘り起こしに立ち会ったのですが、みつかった死体はドラム缶ごと重機で押し潰されていたため、死因となった頭の銃弾以外にも体のあちこちが骨折していました。



ドラム缶に入れたのは本気で隠蔽しようというよりは、運んだり埋めたりするのであれば、そのままの死体よりもドラム缶に入れての作業のほうがスムーズだろう、くらいの安易な発想だったのかもしれません。



この事例では、死体が土中に埋められていたことで証拠が保たれ、その結果死因を解明することができました。

死体を隠すには、コンクリート詰めがいい？

日本では、なぜだか数年に一度、コンクリート詰めの死体が発見される事件が起きていますが、それも加害者側が「これなら隠しとおせるはず」と考えての行動なのでしょう。



しかし、死体をコンクリート詰めにする方法は、隠蔽という意図を考えるならばむしろ逆効果です。



なぜなら、コンクリート詰めにされた死体は、外界と遮断された状態のまま保たれるため、保存状態がよくなり、骨やDNAなど身元確認に役立つ情報が発見されやすくなるからです。

コンクリートで固められた死体は、空気に触れずに保存されるため、外形は柔らかな灰白色の粘土に似た、蝋人形のような状態に変化します。これを、「屍蝋化」と呼びます。



通常、体の内側にある肉や臓器は腐敗していくのですが、コンクリートの中で空気が遮断されると腐敗が進みにくくなります。脂肪が石けんのような成分に変化し、蝋人形のようなみた目になるのです。



そして内臓まで屍蝋化が進むと、弾力のないドローっとした粘土のような質感に変化します。屍蝋化が完成した死体を解剖すると、どこからが心臓でどこからが肺かの境界線すらもわからなくなります。



コンクリートは、ホームセンターに行けば簡単に手に入りますが、素人がすることですから完全な密封は不可能です。固めたコンクリートのどこかに隙間ができ、そこから異臭や液体が滲み出てくる場合がほとんどでしょう。



また、一時的にはほぼ完璧に密閉できたとしても、やがては死体の膨張によってコンクリートのどこかにヒビが入り、そこから腐敗汁が滲み出てしまいます。



死体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにして、海に沈めても結局は同じです。時間が経てば、内部が腐敗した死体からガスが出て内側から圧がかかり、ドラム缶の浮力となって浮き上がってくるため、いずれは発見されます。



ちなみに屍蝋化した死体の臭いは強く、腐敗死体や水中死体とも異なる、なんともいいようのない独特の異臭がします。その臭いは解剖後数日間手先から離れないぐらいです。



現実問題としてそこまでやる人はいないと思いますが、本気で死体をコンクリート詰めで隠しとおそうと思ったら、まず死体を完全にミイラ化させて水分を蒸発させ、膨らまないような乾燥状態にしてから、コンクリート詰めにするしかありません。



これを行うには膨大な時間と労力、それに設備も必要です。それに死体がなくなるわけではないので、むしろ証拠を保存していることになります。

プラケースに土で埋められた赤ん坊

このように、コンクリートですら死体を完全に隠し切ることの難易度は高いのですから、他の物質ではさらに発覚がたやすくなります。



私が知っている事例のひとつとして、一般家庭のベランダからプラケースに土で埋められた赤ん坊の死体が発見されたことがありました。嬰児殺しの犯人として死体遺棄容疑で逮捕されたのは、その家で暮らす両親であり、発見・通報したのは彼らの息子でした。



どのような事情があって殺害したのか、なぜ土に埋めるという安易な隠し方しかしなかったのか、理由は明らかにされませんでしたが、殺害された赤ん坊をその兄が発見してしまうという非常に痛ましい事件として記憶に残っています。



死体を土に埋めても、腐敗には長い時間がかかります。死体を土に埋めるのは、証拠隠滅と呼ぶにはあまりに稚拙な隠蔽であり、「死体をそのまま一時保管している」状態にすぎないと考えるほうが正しいでしょう。



また、白骨化した死体からもDNAは検出可能ですし、性別や年齢、身長、手術歴などの病歴など、さまざまな情報を読み取ることが可能です。



多くの人はそんな心配をせずに一生を終えるとは思いますが、死体という物的証拠を完全に消し去ることは相当に難易度が高いことを、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。



文／飯野守男 写真／shutterstock

法医学教授が教えている 死体の授業

飯野守男

2026/5/26

1,870円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4868010579

「交通事故よりお風呂が危ない」

ドラマ監修も務める法医解剖医が教える

あっ！ と驚く死体の話



解剖料は1回〇万円、医療ミスを暴いた解剖例など、

知られざる法医解剖医の仕事から、

「舌を噛んで自殺はあり得るのか？」

「刺されたらナイフは抜くべきか？」といった

ドラマやマンガで目にする描写のウソ・ホントまで。



法医学者だから知っている実際の解剖事例をもとに、思わず人に話したくなる

死体のリアルな知識がつまった１冊です！



■内容

第1章 解剖室へようこそ ――死体はこうして切り開かれる

死体はどのように解剖されていくのか

死体の「解剖料」はどこから、いくら払われるのか？

解剖が最も大変なのは「めった刺し」事件

刃物をもった人間に襲われたら「胸」と「首」を守れ

やわらかい臓器、固い臓器

高温多湿の日本でミイラ死体はできるのか

口の中にウジがびっしり詰まった腐敗死体

法医解剖医の解剖器具リスト



第2章 解剖しないとわからない 「死因」のケーススタディ

Case１「入れ歯で死ぬ」

Case２「風呂で死ぬ」

Case３「３食フライドポテトで死ぬ」

Case４「誤飲で死ぬ」

Case５「便秘で死ぬ」

Case６「病院嫌いで死ぬ」

Case７「鍼で死ぬ」

Case８「夫婦で死ぬ」

Case９「溶けて死ぬ」

Case10「山で死ぬ」



第3章 ドラマや漫画で描かれる「死体」の嘘

Ｑ．「喉笛を掻っ切る」と本当に血が勢いよく吹き出るのか？

Ｑ．舌を噛み切っての自殺は本当にできる？

Ｑ．死体から目玉をくり抜けるか？

Ｑ．「肺に穴が開いて、少しずつ窒息死するのが最も苦しい死に方」は本当？

Ｑ．ナイフで刺された！ すぐに抜くべき？

Ｑ．銃で撃たれた！ でも弾が貫通していれば、死ぬ可能性は低い？

Ｑ．死体を隠すには、コンクリート詰めがいい？

Ｑ．「重要な手がかりを握ったまま死んでいる」死体は実在するか？

Ｑ．雷が落ちると、丸焦げになって死ぬ？



第4章 死体と向き合うことで見えてくる世界

『アンナチュラル』にハマって法医学を専攻、テレビ局に入社した卒業生

「死体は得意ですか？」「いいえ、苦手です」

医学部生だって解剖で倒れる

疑い深い人間ほど、法医学者に向いている

解剖は『答え合わせ』ができる

最短ルートで教授になりたい人は法医学が穴場？

死体の数が「解剖格差」に直結している日本

嬰児殺が多いインドネシアの法医学事情

死んだ肉体はどのように腐っていくのか

死体の腕を切る、人工呼吸器を外す、とことん合理的なオーストラリア

法医学者に完全犯罪は可能か？