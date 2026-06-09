日本銀行は１５、１６日に開く金融政策決定会合で、追加利上げを行う調整に入った。

中東情勢の悪化による原油価格高騰で物価がさらに上昇するリスクを重視し、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１・０％程度へ引き上げる見通しだ。決定すれば昨年１２月以来の利上げで、政策金利は１９９５年以来３１年ぶりの高水準となる。

日銀は経済・物価、金融情勢に応じて利上げを行う方針を掲げ、中東情勢の悪化後は物価上昇と景気減速という二つのリスクを見極めてきた。利上げが景気減速につながる可能性もあった。

ただ、植田和男総裁は今月３日に東京都内で行った講演で、中東情勢が不透明な状況でも「経済の下振れ懸念に比べて、物価の上振れリスクが高まると判断される場合」には、「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と発言。原油価格高騰に加え、円安が１ドル＝１６０円前後まで進むなか、「全体として物価上振れリスクの方が大きい」とも指摘した。

４月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の上昇率は前年同月比１・４％だが、日銀が公表した政府の物価高対策などの影響を除いた数値では２・８％だった。企業間で取引されるモノの価格動向を示す企業物価指数の上昇率は、４月に４・９％という高い伸びを示しており、今後、消費者物価の上昇圧力が強まる可能性もある。

一部の政策委員は、物価の上振れリスクに対応するため、早期の利上げが必要と主張している。

景気減速に関しては、日銀内で「経済の下振れリスクは想定より小さい」（幹部）などの見方が多い。堅調な企業収益や２０２６年春闘での高い水準の賃上げの実現などが背景にある。

決定会合では、２７年４月以降の国債の買い入れ額の減額計画も議論する。日銀は２４年８月以降、毎月の国債の買い入れ額を四半期ごとに減額してきた。長期金利が上昇（債券価格は下落）傾向となるなか、市場では、日銀が減額を停止するとの見方がある。