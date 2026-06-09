“東大王”に出演していた林輝幸（28）が9日、自身のXを更新。一般女性と結婚したことを発表した。

「結婚のご報告」と記し、文書を公開。「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様 この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。お相手は一般女性です」と結婚したことを発表した。

「妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています。“この人とならどんな困難も乗り越えられる”と確信しております」とつづり、「これまで私を応援してくださった皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。

「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れず、私もまた妻によってよき支えとなれるよう、精進してまいります。毎日にスパイスのような刺激とひと笑いを添えて、ともに歩を進めていきたいと思います。まだまだ未熟者の私たちではありますが、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いし申し上げます」と結んだ。最後は「林輝幸」「一般女性」と直筆で署名していた。

林は東大在学時、TBSのクイズ番組「東大王」に出演。“ジャスコ”の愛称で親しまれいた。