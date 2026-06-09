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YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【日本2位なのに誰も知らない村】かつて4,000人が暮らした村に宿泊…“消えた村”の現実がヤバすぎた」と題した動画を公開しました。動画では、人口300人台の小さな村である高知県大川村を訪れ、その深い歴史と現在も残る温かな暮らしを紹介しています。



大川村は、かつて白滝鉱山の繁栄で4,000人以上が暮らしていたものの、閉山や早明浦ダムの建設による旧中心部の水没を経て、現在は全国でも屈指の人口が少ない自治体となっています。SHOさんはまず「村のえき 結いの里」を訪れ、地元の食材を使った料理に舌鼓を打ちながら、東京から移住してきたという村の方々と交流。「自分の好きなことをやりたい」と大自然の中でのびのびと暮らす移住者の姿に触れ、村の温かい空気を実感します。



その後、ダム湖であるさめうら湖を進む「さめうら遊覧船」に乗船。元大川村副村長の案内で、水底に沈んだ旧中心部やかつての暮らしについて貴重な話を伺いました。宿泊先として選んだのは、旧小中学校をリノベーションした宿「自然王国 白滝の里」です。100年以上の歴史を持つ木造校舎のノスタルジックな雰囲気を味わいながら、特産品の「はちきん地鶏」を使った夕食を堪能しました。



翌日は、村内に点在する滝の一つ「銚子滝」へ足を伸ばします。険しい道のりを進んだ先にある滝壺では、透き通った水とマイナスイオンに囲まれ、「ものすごく心が癒やされますね」と大自然の迫力に圧倒されていました。



人口減少という課題を抱えながらも、雄大な自然と人々の温かさに溢れる大川村。日常の喧騒から離れ、心静かな時間を過ごす旅行先として、次の週末のお出かけ候補に入れてみてはいかがでしょうか。