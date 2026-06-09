大リーグ公式サイト「MLB.com」は8日（日本時間9日）、30球団のトレード候補を一人ずつ挙げる特集記事を掲載し、パドレスからは松井裕樹投手（30）が選ばれた。今季のトレード期限は8月3日の米東部時間午後6時（同4日午前8時）となっている。

30球団の担当記者がそれぞれ各球団から候補を一人ずつ選出。パドレス担当のAJ・カサベル記者は松井を指名した。「パドレスはリリーフ陣が豊富で、松井は今季最初の12登板で防御率1.45と素晴らしいスタートを切っています」としたうえで「パドレスが松井（および今後数シーズンで残る1350万ドルの給与）をトレードできれば、彼の不在を補うブルペンの層が整うだろう。松井は十分に魅力的で、何らかの見返りを得られる可能性があります」と理由を挙げた。

トレード期限直前の各球団のチーム事情にもよるが、現段階ではレッドソックスは守護神のチャプマン、ジャイアンツは過去3度の首位打者を獲得したアラエス、マーリンズ・アルカンタラ、メッツ・ペラルタら、大物の名前も並んだ。

松井は24年オフに日本人救援投手としては史上最高額となる5年総額2800万ドル（約39億7600万円）でパドレスと契約し、昨年まで2年連続で60試合以上に登板。今季は春季キャンプ中のライブBPで左足の内転筋を負傷し、開幕は負傷者リスト（IL）で迎えた。5月8日（同9日）にメジャー復帰し、ここまで12試合に登板している。