【#グミ偏愛レポ】コーヒーと一緒に食べたいグミ！スターバックス新作「3種のフルーツグミ」はご褒美時間にピッタリです



グミラバーが気になるグミをご紹介中の「#グミ偏愛レポ」。

今回ご紹介するのは、スターバックスで新発売の「3種のフルーツグミ」です。

コーヒーのついでについつい手に取っちゃうスタバのレジ前に並ぶパッケージフードですが、まさかのグミが登場するなんてちょっとびっくり！

「むにっとした食感がクセになる」という食感も気になるぞ〜！

【手に取っちゃうおしゃれさです】

スタバとグミってちょっと意外な組み合わせだな〜と思っていたのですが、おもちゃの世界から飛び出してきたようなシンプル＆ポップなパッケージがさすがスタバ……！ スーパーやコンビニでは見かけないシンプル＆ポップなデザインで、レジ前に並んでいると思わず手に取りたくなっちゃうはず。

主要原材料に動物性食材を使っていないプラントベースというところもスタバらしいこだわりがありますね。

【見た目もお味もシンプルイズベスト！】

グミのフレーバーはマスカット、マンダリンオレンジ、ピーチの3種類。パッケージを開けた瞬間から、ふんわりフルーツの甘い香りがしてきます♪

透明感のあるゼリービーンズのようなかたちですが、意外にも厚みがあって1つ1つの存在感があります。個性あふれるグミが多い昨今、この極シンプルなビジュアルで勝負できるスタバの強さよ。

お味もそれぞれ、まさにシンプルイズベストなおいしさです。噛むたびにフルーティーな香りや甘さが広がるのですが、濃厚かつ甘さひかえめで食べやすい！ 個人的にはフレッシュな香りがぎゅぎゅっとつまったマンダリンオレンジがイチオシです。

食感はぷにゅぷにゅとした見た目以上にずっしり感のある噛み心地です。弾力というよりは、ねちっと＆ぷるっと食感なのでフルーツの濃厚さをじっくり感じられますよー！

パクパク食べるというよりも、コーヒーと一緒にじっくりいただきたい息抜きにぴったりなグミでした☆

【スタバのグミ、お試しあれ】

「3種のフルーツグミ」のお値段は税込270円。

バッグに入れやすい少し小ぶりなサイズ感なので、お出かけのお供やお仕事・お勉強のお供に連れていきやすいのもうれしいな。

クッキーなどのパッケージフードと合わせてプチギフトにもできちゃいそう。みなさまもぜひスタバのレジ前をチェックしてみて〜！

＜3種のフルーツグミ＞

容量：52.5g / 約15個入り

かみごたえ：★★

食感ときめき度：★★

個性派度：★★★

参考リンク：スターバックスコーヒー

執筆・撮影：ぷに子

Photo：（C）Pouch

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