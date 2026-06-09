元巨人でヤンキースのＧＭ付特別アドバイザーを務める松井秀喜氏（５１）と元サッカー日本代表でビジネスの世界でも活躍する本田圭佑氏（３９）の初対談が９日、松井氏がアンバサダーを務めるヒトトヒトホールディングスによって公開された。

石川・星稜高校の先輩後輩であり、ともに世界の一流アスリートとなって羽ばたいた２人は今回が初対面。「ヒトのチカラ」をテーマに長嶋茂雄氏や高校時代の恩師とのエピソード、本田氏が聞いていた松井氏の在学時の伝説、海外時代の挫折、セカンドキャリアやビジネスに至るまで熱いトークを繰り広げている。

今回の対談について松井氏は「母校の後輩として活躍を追っていた本田さんにお会いするという長年の夢がかないました。大昔、本田さんが高校生だったときのインタビューを拝見したときに、すごく強気だなと感じていたのですが、まさにそのマインドの部分のお話をうかがうことができて興味深かった」とコメント。

本田氏も「星稜高校の大先輩でもあり、世界で活躍されている姿をずっと見ていた松井さんと、ようやくお会いすることができて非常にうれしかったです。僕とは違う考え方や石川県人らしい性格にも触れられてとても光栄でした」と話している。

動画の前編「人として強く生きるには」は本田氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅで、後編の「仕事での成果の出し方」はヒトトヒトホールディングスの公式ＹｏｕＴｕｂｅで配信。両動画は松井氏の特別コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」からも視聴できる。