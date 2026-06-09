リガク・ホールディングス<268A.T>が大幅高となっている。同社はきょう、グループのリガク、塩野義製薬<4507.T>、日本電子<6951.T>、明治薬科大学が共同で進めてきた研究成果が、結晶学分野の世界的学術誌「Ｃｒｙｓｔａｌ Ｇｒｏｗｔｈ＆Ｄｅｓｉｇｎ」に掲載されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。



この研究では、鎮痛・抗炎症薬として広く使用されている「インドメタシン」において、新たな結晶多形を発見し、その構造解析及び特性評価を実施。インドメタシンは長年研究されてきた医薬品であるものの、新たな結晶多形の発見は極めて稀であり、この成果は結晶学及び医薬品研究の両面で重要な意義を持つ成果だとしている。



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出所：MINKABU PRESS