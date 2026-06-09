アーティストとして、マイケルは何度も世界を変えた。デビュー以来、人々を熱狂させた無数のパフォーマンスの中から、歴史の変換点ともいうべき出来事5つを解説する。

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11歳の神童あらわる。「ジャクソン5」デビュー



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革命は、知らぬ間に成し遂げられる。1970年のシングル「ABC」がビートルズの「レット・イット・ビー」に代わり全米総合チャートで1位に輝いた。「黒人であることを誇れ！」と叫んだジェイムス・ブラウンや、「立ち上がれ！」と煽ったスライ・ストーンらを跳ね返してきた人種とジャンルの壁。それを他愛のないラブソングがたやすく乗り越えたのである。マイケル少年の異才ぶりは明白だった。ボーカルの素早い立ち上がり、リズムのしなり、そして音楽全体が醸すスピード感。ロックの王たるビートルズは、まばゆい身体性によって完敗を喫したのである。だが、ジャクソン5は高らかに権力の転覆を宣言したわけではない。豊かなメロディとハーモニーを持つポップスで、聴衆の懐に入り込んだのだ。「帰ってほしいの」や「アイル・ビー・ゼア」がスタンダードとなったことは、平和裏の禅譲を証明している。あたかも、手際のよい犯行（スムーズ・クリミナル）を予告していたかのごとく。

まさに“型破り”の『オフ・ザ・ウォール』リリース

ジャクソン5の革命で「神童」となったマイケル。しかしその称号が窮屈になると、成長ではなく完全なる変容を追求した。プロデューサーにクインシー・ジョーンズを迎えた本作で、マイケルはソングライターとサウンドクリエイターとしての才能も示した。後に自身が語った作曲法はあまりにもユニークだ。リズムから始まり、ホーンセクション、ストリングスに至るまでの全てを口ずさんで伝えるのである。脳内で積み上げたビートのレイヤーからハーモニーやメロディが派生していくというのだ。「今夜はドント・ストップ」や「ワーキング・デイ・アンド・ナイト」を聞けば、マイケルにしか解けない複雑な方程式の存在がうかがえるだろう。楽器演奏や譜面を記すのが技術的な作曲だとすれば、マイケルがしていたことは音楽の設計図をプレゼンする建築思想的な作曲である。後の記録的な大成功を思えば、ジャブ程度に過ぎない。それでも本作はリスナーの脳を確実に揺らしたのである。

MVを超越する「スリラー」というエンタメ

世界的スーパースター誕生の瞬間であると同時に、表現者としてのリミッターを振り切った野心作でもある。狼男やゾンビに扮したマイケルが、ユーモラスに悪役を演じている。表向きには、当時最先端の特殊メイクからヒッチコック作品の技法までをも用いた極上のスペクタクルである。その一方で、『ブルース・ブラザース』（80年）などで知られるジョン・ランディス監督は、エキセントリックなマイケルの姿も捉えた。その象徴が、奇抜なデザインの赤いレザージャケットだろう。独特すぎる美的センスゆえに、何をしても狼男やゾンビより目立ってしまう。マイケルが本質的によそ者であることが克明に映し出されている。だから、このMVはいまでも新しいのである。ただ「かっこいい」だけでは理解できない、人知を超えたカリスマ。無機質な電子音のリフとともに、マイケル・ジャクソンの多層的なキャラクターをマルチアングルで提示したこと。そこに、13分42秒の真の価値がある。

世界で440万人動員、ソロ初来日を果たした「BADワールド・ツアー」

1987年8月に発売されたソロ7作目のアルバムが『BAD』。ロックやソウルなどのジャンルを融合し、「キング・オブ・ポップ」と称されるきっかけとなった。マイケルは本作のワールドツアーで初来日を果たす。同年9月12日から約1カ月にわたり、東京、兵庫、神奈川、大阪の計14回の公演で約43万人を動員した（翌年の東京ドーム9公演を含めると合計90万人！）。アルバムのサウンドは異様なテンションに覆われている。「BAD」や「スムーズ・クリミナル」のリズムは極限まで引き締められ、「マン・イン・ザ・ミラー」の刺々しくも折り目正しいシャウトは、飢餓を解決できない社会の軋みと彼の正義感が格闘しているかのようだ。マイケルは、自分なりのロックを実現すべく硬さと鋭さを追求したのだ。完璧主義者のビートは、音楽の滑らかさをも打ち消すほどに研ぎ澄まされた。隅々まで計算されたぎこちなさにより、マイケルはスタジアムロック全盛の時代においても頂点を極めたのだ。

スーパーボウルを変えた伝説のハーフタイムショー

ただそこにいて、場を制圧する。それが王者である。長年ハーフタイムショー中の視聴率低下に悩んでいたNFLはマイケルに白羽の矢を立てた。学生のマーチングバンドなどが中心だったショーからの大転換である。登場で勝利は確定していた。スタジアムの巨大スクリーンからスモークとともにダミーのマイケルが飛び出す。その後、ステージ上で爆発が起き、白煙の向こうに本物のマイケルが浮かび上がる。大歓声が鳴り止まない。すると、マイケルは微動だにせず、90秒以上にわたって仁王立ちを続けたのだ。上下黒の衣装にはゴールドの装飾。パンツの裾からは、あの白いソックスが覗く。紛れもない、マイケル・ジャクソン。その後歌った4曲は蛇足だった。以降、多くのアーティストが贅を尽くした演出を披露してきたが、この衝撃には遠く及ばない。その存在だけでエンターテインメントの頂点であることを証明したマイケル。革命は、いまだ語り継がれる“沈黙”によって完成した。

（石黒 隆之／週刊文春CINEMA）