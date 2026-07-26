北海道・小樽市で、86歳の男が交際相手の70代女性に暴行を加えスマートフォンを奪ったとして逮捕された。男は容疑を否認しており、警察が詳しい経緯を調べている。「彼にスマホを奪われた」70代女性が警察に駆け込む北海道・小樽市で23日、86歳の無職の男が強盗致傷の疑いで逮捕された。被害者は70代の女性、男の交際相手だった。男は、自宅を訪れていた女性に対し「携帯をよこさないなら、ぶん殴るぞ」などと脅し、顔を殴ったり、