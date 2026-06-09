今夏、始動する「大大嬢」のボーカルを務める予定の、ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオン（33）が、9日までにXを更新。撮影会で体を触ろうとするなどのセクハラ、つきまといなどの迷惑行為を繰り返したファン1名について、7日に出入り禁止とSNSのブロック対応をした運営側の措置について、自らの言葉で説明した。

運営側は、当該ファンは、告白や私的な誘いも繰り返していたと明らかにしている。それを受けて、藤田は「活動者を応援する中で『いつか付き合えるかも！』と考える方もいらっしゃるようですが、活動で生計を立てている女性クリエイターはこの世で一番自我が強くて面倒臭い、メチャクチャな生き物なのでオススメしませんよ！！！！！普通の恋をしてください！！！！！」と“推し”と恋愛関係に進もうという妄想は抱かないよう訴えた。

藤田は「これまで安全面の理由によりイベントが複数回中止となり、ファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした」と、イベントを中止した対応に関し、謝罪した。その上で「公式からの声明文にもありました通り、これまで運営さんや私から何度も注意喚起や警告を行ってまいりました。しかし、その後も日々のDMやリプライ等の行為がエスカレートし、プライベートを脅かされる出来事が日常的に起きていたことから、私自身も大きな不安を抱える状況が続き」と、当該ファンの常軌を逸脱した接触に不安を覚えていたと説明。「この件によって他のファンの皆様や現場スタッフの皆様にまでご迷惑をおかけしてしまうことへの申し訳なさも重なり、活動を続けることが難しい状態となっていました」と活動に支障を来していたと明かした。

今後については「今回の件については特殊な事情もあるため詳しくお話しできない部分が多く、皆様も気になる点があるかと思いますが、既に然るべき機関へ相談を行っております。この件については運営さんに対応をお任せし、私自身はまた普段通りの発信に戻りたいと思います」とした。

投稿に対し「出禁って明確に晒し上げする意味あるの？ これって相手からすればブチギレものだし、刺される可能性あがるだけじゃないの」との指摘もあったが、藤田は反論。「現にわたくしは近所を徘徊されたりしてバイトも辞めざるを得なくなり、複数回のイベントが中止になっているというのに、刺す奴が悪い訳ではないとは、どういうことでしょうか……」と疑問を呈した。