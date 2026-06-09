巨人が勝負の夏場に向けて暑さ対策を進めている。５月下旬から東京Ｄの試合前練習で場内の温度を４度上げた。体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が目的で、選手は練習から大粒の汗を流している。

少し涼しめの蒸し風呂に入っているような感覚だった。５月２６日、空調設定が２６度に切り替わると知らず、いつもどおりに長袖のワイシャツで試合前練習が行われているグラウンドに降りると、選手の熱気もあってか夏場の屋外球場のような体感温度だった。体を動かしていないこちらでさえ、いつしかしっとりと汗ばんでいた。バント練習を終えた浅野が「Ｇ球場くらい汗かいてます」と言うのも納得だった。

選手の服装も、いわゆる「汗出し」と呼ばれるウィンドブレーカーや長袖パーカなど、厚着している人がほとんど。それがチーム戦略と知った時には思わず、うなってしまった。

巨人の練習が終わると、ビジター側チームのウォーミングアップが始まる頃には一気に設定温度が切り替わり、いつもの東京Ｄの涼しさに。わずか数分で気温が一変する東京Ｄの空調設備のすごさも思い知った２週間だった。（巨人担当・内田 拓希）