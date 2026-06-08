「いじられキャラ化？」 チェルキの“話題のポーズ”が代表で大流行 ムバッペたちも爆笑のモノマネ披露
フランス代表のラヤン・チェルキが見せた“ポーズ”が、チーム内で大きな話題となっている。『Le10sport』が伝えた。
発端となったのは、エマニュエル・マクロン大統領の代表訪問時に撮影された公式集合写真だった。チェルキはスポーツ大臣のマリナ・フェラーリ氏の隣で膝を曲げてしゃがむような独特の姿勢を取っており、その写真がSNS上で瞬く間に拡散。多くのパロディ画像が作られるなど注目を集めた。
その後、チェルキは『TF1』のインタビューで真意を説明。「敬意の問題だった」と語り、「スポーツ大臣の隣にいたので、自分が目立ったり、大臣が見えにくくなったりしたくなかった。だから少しかがんだだけだ」と明かした。また、「みんなが笑ってくれるならそれでいい」とも話している。さらにフェラーリ氏もSNSで「公式写真でもアシストを決めた」とユーモアたっぷりに反応し、チェルキの気遣いを称賛した。
本人は真面目な理由を説明したものの、その“敬意のポーズ”はしばらくフランス代表内で弄られ続けることになりそうである。
Quand les bleus vannent la pose de Cherki pic.twitter.com/ULDKIdSLI9— SHADES (@ShadesFrance) June 7, 2026