時代を彩った名車たちが、きのう山形県寒河江市に集結しました。会場に響き渡るエンジン音に、訪れた人たちは耳を傾けていました。

【画像】時代を彩った名車たち

時代を超えても変わらない、人を惹きつける音。

寒河江市できのう行われた「ノスタルジックカー・ミーティング」。

会場には１００台を超える往年の名車が並び、多くの人で賑わいました。

■異なる魅力を持つ名車たち！

力強い走りで多くのファンを魅了してきた「スカイラインＧＴ」。

流れるような美しいデザインが特徴の「１１７クーペ」。

そしてアメリカ車ならではの迫力をまとった「コルベット」。

それぞれ異なる魅力を持つ名車たちに、訪れた人たちの足も自然と止まります。

訪れた人は「いやーもう何というか、包まれた感覚というか仕上がっている車なので、なかなか乗れない車に乗っているという感動ですね」

■また、ひときわ注目を集めていたのが・・・！

映画やドラマで活躍したムービーカーです。

こちらは映画バック・トゥ・ザ・フューチャーで主人公たちが乗った車の同型車「デロリアン」と、海外ドラマ『ナイトライダー』で人工知能搭載車両「ナイト２０００」として活躍した車「ファイヤーバード・トランザム」です。

■「やばい、泣いていい？」

ファンも大興奮です。

訪れた人は「もう、やばい、泣いていい？泣かないといけない。泣くか腰抜けるかもうどっちか」

訪れた人は「ここが（年数が）表示されていてリアルで映画を観ている気分」

訪れた人はお気に入りの一台を写真に収めたり、オーナーとの会話を楽しんだりしながら、思い思いの時間を過ごしていました。

訪れた人は「もう最高ですね。車にハマるまでは正直ただの乗り物と思っていたけれど、ハマってからは世界が変わった。車好きな人はみんな言うが、人生の相棒っていうか」

■“見る”だけじゃない！“見せる”のも楽しい！

長い年月をかけて大切に乗り継がれてきた名車。

ボンネットを開け来場者にエンジンルームを見せるオーナーの姿も・・・。

オーナーは「昔から続いてる車だったりストーリーがあったりするので、そこを考えながら見たり話したりするのが楽しい」

訪れた人は「（旧車の魅力は）人と少し違う車で自分をアピールできる。けれど、あんまり自慢するとかえってカッコ悪いので」

派手に語らなくても…時代が変わっても色あせず伝わる魅力。名車たちは世代を越えて人と人とを繋いでいました。