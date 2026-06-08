キスマイ藤ヶ谷太輔、人生2度目のアルバイト！“観光案内所”でSOS外国人のため大奮闘

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

6月8日（月）の同番組では、ゲストに名取裕子、滝沢カレン、中村海人（Travis Japan）を迎え、「日本の観光案内所に殺到するSOS外国人」をフィーチャーする。

彼らはどんなトラブルを抱え、観光案内所に飛び込んできたのか？ そして、案内所のスタッフはどんな神対応を見せるのか――。数多くのSOSの中から、番組が驚いた「衝撃トラブル＆神対応」を6連発で発表する。

今回、密着調査したのは、山梨・富士吉田市、成田国際空港、東京・渋谷にある観光案内所。

すると…カバンやパスポート、クレジットカードなど貴重品を紛失して顔面蒼白の外国人たちや、複雑な渋谷駅構内で迷子になって「山手線に乗れない」と泣き出してしまった外国人など、お困りの旅行者が次々と現れることに。

しかも、なかには想像をはるかに越えた相談内容も！ なんと、成田国際空港の観光案内所には、“完全ノープラン”で来日した外国人が出現。旅程をゼロから相談し始め…。

一方、渋谷の観光案内所には、正反対の“強者”がやってくる。その旅行者が見せたのは、250個もの“やりたいことリスト”。あまりの注文の多さに、案内所スタッフも思わず「オーマイガー…」と頭を抱えるのだが…。

多岐にわたる相談がひっきりなしに寄せられ、連日てんやわんやの観光案内所。そんななか、今回は藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）も動き出す。

『気になるマン』の初回放送では、町中華店で人生初バイトに挑んだ藤ヶ谷だが…。今回は富士吉田市の観光案内所でアルバイトをすることに。

大量の業務マニュアルを頭に叩き込みながら、「営業時間を過ぎた店に行きたい」という外国人や、滞在時間残り1時間の間に「お土産にもなる日本らしい体験がしたい」という外国人のため、時にはプロ顔負けの機転も利かせながら大奮闘する藤ヶ谷の勇姿に注目だ。