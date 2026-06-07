「インスタ映えしそう」「おしゃれ」「ピンク強め」宮崎が鮮やかな新ユニフォームを発表
テゲバジャーロ宮崎は7日、2026-27シーズンのJ2リーグにおけるユニフォームデザインを発表した。
フィールドプレーヤー1stはピンクを基調とし、ストライプと斜めのラインが合わさったデザインとなっている。クラブ、地域、サポーターの三本柱を「しめ縄」でつなげたモチーフだという。一方、フィールドプレーヤー2ndは白地に、日の出を表現したグラフィックを配置。GKは1stに黄色、2ndに水色を採用している。
クラブは公式サイトで「今シーズンのユニフォームは、クラブカラーであるピンクとホワイトを、オフィシャルサプライヤーである株式会社ZOZO様にダイナミックかつ洗練されたデザインで表現していただきました。J2の舞台においても、テゲバジャーロ宮崎らしい唯一無二の存在感を放つユニフォームになったと感じています」と紹介した。
宮崎の公式X(@55tegevajaro)には「てげいいいいい!!!!!」「めっっちゃおしゃれ!!」「インスタ映えしそう」「可愛い&かっこいい」「前回よりピンク強め」「鮮やか!!」といった反応が寄せられている。
フィールドプレーヤー1stはピンクを基調とし、ストライプと斜めのラインが合わさったデザインとなっている。クラブ、地域、サポーターの三本柱を「しめ縄」でつなげたモチーフだという。一方、フィールドプレーヤー2ndは白地に、日の出を表現したグラフィックを配置。GKは1stに黄色、2ndに水色を採用している。
宮崎の公式X(@55tegevajaro)には「てげいいいいい!!!!!」「めっっちゃおしゃれ!!」「インスタ映えしそう」「可愛い&かっこいい」「前回よりピンク強め」「鮮やか!!」といった反応が寄せられている。
#テゲバジャーロ宮崎 は、2026/27シーズン「明治安田J2リーグ」におけるユニフォームデザイン、ユニフォームスポンサーを決定いたしました。— テゲバジャーロ宮崎 (@55tegevajaro) June 7, 2026
本シーズンは、J2リーグに舞台を移し、新たな挑戦が始まります。 宮崎総力戦。ファミリーの皆様とともに唯一無二の存在感を放ち、勝利をたぐり寄せます。… pic.twitter.com/uPNKYciVio