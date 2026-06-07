#テゲバジャーロ宮崎 は、2026/27シーズン「明治安田J2リーグ」におけるユニフォームデザイン、ユニフォームスポンサーを決定いたしました。

本シーズンは、J2リーグに舞台を移し、新たな挑戦が始まります。 宮崎総力戦。ファミリーの皆様とともに唯一無二の存在感を放ち、勝利をたぐり寄せます。… pic.twitter.com/uPNKYciVio