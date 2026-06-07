2023年10月に特殊詐欺事件に加担したとして逮捕され、その後、実刑判決が下された俳優・池田純矢受刑者（33）が7日、自身のXを更新。手書きの文書を掲載した。

池田受刑者は2006年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストで準グランプリを獲得。11年には戦隊シリーズ「ゴーカイジャー」に出演。ゴーカイシルバー役として人気を博した。

23年9月26日、池田容疑者は仲間のグループと共謀して、都内に住む男性のキャッシュカードをだまし取った疑い。その際に警察官を装って男性宅を訪問したという。不正に入手したキャッシュカード3枚で江東区にある銀行や信用金庫のATMから現金計150万円を引き出した疑い。池田受刑者はこのカード3枚を区内の60代男性からだまし取ったとする詐欺容疑で昨年10月26日に逮捕され、東京地検は詐欺罪で池田受刑者を起訴した。特殊詐欺の受け子とみられる。これを受け、所属事務所は昨年10月27日付で契約を解除した。

この日、Xに掲載した手書きの文書で「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を送れていますか？僕の方はと言うと…。とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています。山形に来て2度目の冬（極寒!!）を越し、2度目の夏（酷暑!!） を迎えようとしています」と近況を明かした。

その上で「事件によってご迷惑をおかけしてしまった方、信頼を裏切ってしまった方、そして何よりも被害に遭われました方へ、心からの想いをこめて…申し訳ありませんでした。いっぱい反省して、沢山後悔します。この罪が消える事はないのかも知れないけれど、少しでも認めて貰えるように、うんと頑張ります。だから、待っていてくれると嬉しいです」と更生を誓った。

続けて「僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です。誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい。孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる事が怖いんです」と、呼びかけていた。