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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「ウエルシアでも使えるツルハ株主優待！利回り5％＆累進配当の最強銘柄」と題した動画を公開した。動画では、わしっしがツルハとウエルシアの経営統合によって進化したツルハの株主優待について、その概要と具体的な活用方法を解説している。



ツルハとウエルシアは経営統合により、ドラッグストア業界で圧倒的ナンバーワンの企業となった。動画では、統合後初めて到着したツルハの株主優待を紹介。わしっしはツルハ株の魅力として、配当と優待を合わせた総合利回りが約5%と高水準である点や、毎年配当を増やす「累進配当方針」を掲げている点を挙げる。配当性向を35%以上と設定しており、大きな減配リスクが小さく安定感があると説明した。



また、株主優待制度の変更点についても言及している。従来の5%割引カードや長期保有特典が廃止された一方、ギフト券の金額が大幅に引き上げられた。100株保有の場合は5000円分が贈呈される。さらに、統合の恩恵として、このギフト券がウエルシアグループ各店でも利用可能となった。わしっしは実際にウエルシアグループの「ウエルパーク」で優待券を使う様子を提示し、優待券を使いつつ差額をスマホ決済で支払い、ポイントも貯められたと報告した。



一方で、有効期限が約半年間であることや、お釣りが出ないことなど、ギフト券利用時の留意事項も解説している。さらに、直近の株価は業績予想の下振れなどの要因で下落傾向にあるものの、長期保有を前提とした優待目当てであれば、現在の株価水準は魅力的であると指摘した。



最後に、将来的にツルハグループへWAON POINTが導入される予定に触れ、優待でポイントが選択できるようになるかもしれないという独自の期待を寄せて締めくくった。ツルハ株は、高い利回りと利用可能店舗の拡大により、投資家にとって注目の銘柄となっているようだ。