【小宮山雄飛の蕎麦呑み名店】目白の『蕎麦おさめ』。蕎麦屋は蕎麦を味わうだけじゃない楽しみがあるんです

◎蕎麦が好き、お酒が好きな小宮山雄飛さんがおすすめのお蕎麦屋さんで蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載Vol.17。今回は築100年ほどの古民家を再生した『蕎麦おさめ』（目白）を訪問しました。

お蕎麦屋さんに行くというのは、単に蕎麦を味わいに行っているんではないんです。

そのお店の雰囲気はもちろん、名店ならではのピンと張った気持ちの良い空気や、蕎麦前を楽しむゆったりとした時間。

店員さんはもちろん、時には常連さんの粋な振る舞いなど、言ってみれば、蕎麦屋という空間そのもの全部を味わいに行っているのです。

▲気さくで丁寧に対応してくれた店主の納 剣児（おさめ けんじ）さん。小学生の時に食べた戸隠蕎麦の旨さに惹かれ、蕎麦職人の道を志し、名だたる蕎麦店で修行を重ねた末、在来蕎麦に特化した同店を開く（以前の店舗は西麻布）

目白にある『蕎麦おさめ』は、まさにお店そのものを味わいに行くのにうってつけのお店。元々、茶道の師範の家だったという築100年ほどの古民家を再生してお店に。

玄関からお店に一歩入ると、ここが東京であることを忘れてしまうほど、落ち着いた和の空間で、丁寧に管理されたお庭を見ながら、ちょっとした旅行気分が味わえます。

▲親族の庭師が手入れした庭園と古民家の風情が見事なコントラストを見せる店内

◾️ワインと共に手間を惜しまない滋味深い蕎麦前を

▲「お通しにしん」1,540円（税込、以下同）

蕎麦前も、派手さはないがしみじみと美味しそうな逸品揃い。

まずお願いしたのは「お通しにしん」。

３日間かけて炊き上げてるという一品で、身がホロホロで美味しい。

これには熱燗で、きゅっと一杯！と行くのが定石ですが、こちらのお店はワインも取り揃えているので、今回はあえて甲州ワイン『アルガブランカ クラレーザ』を。

▲白ワイン「ARUGABRANCA CLAREZA（アルガフランカ クラレーザ）」グラス1,000円

キリっと冷えて、爽やかな香りで、和の蕎麦前にもしっかり合います。昼間にこんな素敵な空間でワインなんて、最高すぎます。

お次は蕎麦前の定番の玉子焼きですが、これが実はただの定番なんてものじゃないんです！

▲「玉子焼き」1,100円。銅鍋でじっくりと焼き上げた甘くないだし巻き玉子。織部焼の器によく映える

出てきた瞬間からそのプルプル感が見て分かる。

変な例えですが、逆に「食品サンプルなんじゃないか！？」と思うほど、見事なてかりとプルプル感。口に入れると見事にとろけて、甘くない出汁の味が口中に広がる、これぞ玉子焼きの超傑作。

一品一品にしっかりとした仕事を感じます。

▲驚くプルプル食感に口元も緩む小宮山さん

◾️せいろ・粗挽・玄挽、3種のそばを味わえる



蕎麦は在来種にこだわり、産地はその時期その時期で使い分けています。さらに、毎日＜せいろそば＞＜粗挽そば＞＜玄挽そば＞の3種類をそれぞれ産地を変えて打っているとのこと。

この日は

・せいろそば 福井大野在来

・粗挽そば 長崎対馬在来

・玄挽そば 鳥取日光の里在来

を使用。

▲「せいろそば」1,320円

まずは「せいろそば」を。

十割にして、しっかりと角が立った力強いお蕎麦。

なにもつけずに食べても、蕎麦の風味が強く、それだけでも美味しく感じます。

辛口のつゆとの相性もよく、シンプルだからこそ味わえる、王道のお蕎麦の美味さです。

◾️夏に最高の一杯「冷かけ」

「じゅん菜のいいのが入りまして」と、なんと運良くこの日から始めるという「じゅんさいと梅の冷かけそば」をいただくことに。

▲「じゅんさいと梅の冷かけそば」2,750円。8月までに季節限定

実は個人的に、最近冷かけにハマってまして。

茹でた麺をしっかり冷水で締めて冷たい汁に入れることで、温かいかけのように、麺がダレてしまうこともなく、それでいて出汁の美味しさも味わえるという、いいとこどり。

▲冷かけは出汁の旨さも楽しめる。梅の香りがうつってさっぱりと味わい深い

かなり大ぶりのじゅんさいは、つるりとしていて新鮮そのもの。あっさりとした汁は出汁の美味しさを味わえつつ、飲み干せるさっぱりさ。

梅干しを崩していくと、酸味が加わって、味変にもなって楽しい。

これは暑い夏におすすめの最高の一杯！

ぺろりといけるので、せいろと冷かけの食べ比べもおすすめです（冷かけがあるかは、お店にご確認を）。

都会の喧騒を忘れて、ただただ美味しい蕎麦と蕎麦前の世界に浸れる、そんな贅沢な時間を楽しみに行ってみください。

▲大通りから少し入った路地裏に佇む風情がいい

＜撮影／橋本真美（Troca）＞

蕎麦おさめ

住所：東京都新宿区下落合３丁目21-5（目白駅より徒歩7分）

営業時間：ランチ11:30〜14:30 ※完全予約制のコースのみ、ディナー17:30〜21:00

定休日：月・火曜

支払い：クレジットカード可、電子マネー不可

＞＞蕎麦おさめホームページ

小宮山雄飛｜ホフディランのVo＆Key担当。ミュージシャンの傍ら、グルメ番長として食のシーンでも活躍し、様々な雑誌やWEBサイトでの連載、レシピ開発なども行う。著書には『旨い！家カレー』『レモンライス レシピ』『小宮山雄飛 今日もひとり酒場』など。テレビ、ラジオ番組などの出演も多数。 ＞＞ホフディランofficial サイト

＞＞@yuhikomiyama

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