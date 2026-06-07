グラスノーを60日間の負傷者リストに移行

ドジャースにまたも故障者のニュースが舞い込んだ。球団は6日（日本時間7日）、タイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リスト（IL）へ移行したと発表した。試合開始約3時間前に届いた一報に、ファンからはため息が漏れた。

球団は右腕ニック・フラッソ投手を40人枠に登録し、その枠を空ける形でグラスノーを60日ILへ移行。球団公式X（旧ツイッター）が発表を投稿すると、「ドジャースは選手たちを60日ILに入れるのが大好き。多すぎて数えきれない」「彼は3営業日ごとに怪我をする」「グラスノーの契約を延長したのはまずい判断だと分かっていた。彼は怪我ばかり」など、辛辣なコメントも寄せられた。

グラスノーは5月6日（同7日）のアストロズ戦に先発したものの、腰痛を訴えて2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表されていたが、今回の措置で長期離脱が決まった。

2023年オフに5年1億3650万ドル（約217億円）の大型契約で加入した右腕は、今季7試合で3勝0敗、防御率2.72を記録。投げる時の支配力は抜群だったが、故障との戦いは今季も続くことになった。

一方でファンからは、「うちの先発投手たちは最近好調。タイラーのことはとても悲しい」「グラスノーが休んでいる間にシーハン、佐々木朗希、ロブレスキーが投げられる」「このスレでたくさんの1年目ファンが泣いている」など、現有戦力への期待を込めた声も上がった。

さらに、この日はグラスノーのボブルヘッドデー。「自分のボブルヘッド・ナイトに？」「悲しすぎる」と嘆くコメントも続出したほか、「今すぐスクーバルを連れてこい」と、補強を求める声まで飛び出した。

投手陣に故障者が続出しながらも首位争いを続けるドジャース。それでも、エース級の実力を持つグラスノーの長期離脱決定は、ファンにとって試合開始前から気分が沈むような悲報だった。（Full-Count編集部）