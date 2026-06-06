「元乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）が2026年6月3日、自身のインスタグラムを更新。タレントの三田寛子さん（60）の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）との結婚披露宴での2ショットを公開した。

「和装と洋装どちらも着用させていただきました」

能條さんは、「私事ですが、先日ホテルニューオータニにて挙式、披露宴を執り行わせていただきました」と報告し、神前式の白無垢姿を投稿した。「私達のためにとご協力お力添え賜りました皆様のおかげで無事にこの日を迎えられましたことを心から感謝して新たな一歩を踏み出します」とつづっていた。

「和装と洋装どちらも着用させていただきましたので、まずは神前式で着た白無垢角隠し 神前式自体初めてだったもので、これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」とコメントを添えていた。最後は、「凛とした厳かな雰囲気に張り詰めた緊張感がなんとも身が引き締まりました」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、能條さんは白無垢、中村さんは黒い袴を着て、緑の木々をバックに見つめ合っていた。2枚目では、2人で寄り添う全身ショットを公開。3枚目では、2人で並んでさかきを手にしていた。5枚目では、能條さんのソロショットを披露していた。