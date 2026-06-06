Ado、＜STADIUM LIVE 2026「Ao」＞開催記念として4週連続で過去ライブ映像の公開決定
Adoが、7月4日・5日に開催される＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞の開催を記念し、過去のライブ映像を公開する企画「Road to Ao - Special Premiere」の実施を発表した。
本日から6月27日まで、4週連続で毎週土曜日21時よりAdoの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。2週目以降の楽曲は後日公開となるので、楽しみにお待ちいただきたい。
＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞のチケットは、現在発売中だ。
◾️「Road to Ao - Special Premiere」
▼6/6(土)21:00〜 「あのバンド」 at Ado JAPAN TOUR 2024 『モナ・リザの横顔』
▼6/13(土)21:00〜「？？？」 at Ado WORLD TOUR 2025『Hibana』
▼6/20(土)21:00〜 「？？？」 at Ado DOME TOUR 2025「よだか」
▼6/27(土)21:00〜「？？？」 at Ado DOME TOUR 2025「よだか」
◾️「モンストロ」
作曲編曲：Giga & TeddyLoid
作詞：ryo (supercell)
◾️完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single
2026年9月2日（水）発売
購入：https://ado.lnk.to/vivarium_analogPR
◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single商品内容
※7インチ アナログ（スモールホール）
▼収録楽曲
SIDE A
ビバリウム
SIDE B
ビバリウム Instrumental
◇数量限定セット
「完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single」+「T-Shirt」
※UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）& Ado Official Music Shop（海外）限定販売
品番：D2JL-1001 価格：6,700円（税込）
・Tシャツ
サイズ：フリー （身丈：約78cm/身幅：約64cm/肩幅：約60cm/袖丈：約27cm）
素材：綿100％
※Ｔシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください
▼Tシャツ付商品予約
・UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）
https://store.universal-music.co.jp/products/d2jl1001
・Ado Official Music Shop（海外）
https://ado-shop.com/products/d2jl1001
※Tシャツ付商品はアナログ盤とTシャツを同梱してお送りいたします。
◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single
品番：TYKT-59001 価格：2,200円（税込）
※Tシャツ付商品、アナログ盤共に、販売予定数に達し次第、発売を待たずに予約（販売）は終了いたします。ただし追加製造が可能な際は、再販売を行う場合がございます。
◾️「春に舞う」
★2026年5月12日（火）配信
配信：https://ado.lnk.to/harunimauPR
作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)
作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)
◾️「綺羅」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://ado.lnk.to/kiraPR
▼楽曲クレジット
Words & Music : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ
Arrangement : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ
Drums : Sho Sato / 佐藤丞
All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ
Mix : Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄
◾️『ビバリウム Adoと私』
2026年2月26日（木）発売
著者：小松成美 発行：株式会社KADOKAWA ISBN：978-4-04-897660-2
価格：1,870円（税込）頁数：336 判型：四六判並製
予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR
▼「ビバリウム」
2026年2月18日（水）配信
リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_songPR
■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞
2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム
開場 / 開演：16:00 / 18:00
▼チケット料金
VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）
SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）
ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）
S席￥15,000（消費税込み）
A席￥10,000（消費税込み）
A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）
B席￥7,000（消費税込み）
車椅子席\15,000（消費税込み）
＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
＊1申込につき4枚まで
＊ファミリー席限定 4枚まで
＊車椅子席は2枚まで
◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。
電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）
※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）
▼一般発売
受付期間6/6(土)10:00〜
＊7/4(土)公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
＊7/5(日)公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
e+：https://eplus.jp/ado/
ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01
※インバウンド受付
AXS Tickets：https://eventjp.axs.com/ado
Trip.com：
https://www.trip.com/t/6XaHTlBvtU2(JP)
https://www.trip.com/t/d066FKUvtU2(EN)
関連リンク
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