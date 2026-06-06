１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場する１２４８選手のリストが国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）から発表された。

４８チームと史上最多規模になった今大会の選手のうち、７割強の８９１人がＷ杯初出場となる。

一方、３５７人は過去にＷ杯を経験した選手で、史上最多の６度目となるのが、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）（インテル・マイアミ＝アメリカ）、ポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナルド（４１）（アルナスル＝サウジアラビア）、メキシコ代表ＧＫギジェルモ・オチョア（４０）（リマソル＝キプロス）だ。

最年少はメキシコ代表ＭＦのジルベルト・モラ（ティファナ＝メキシコ）で１７歳、最年長はスコットランド代表ＧＫのクレイグ・ゴードン（ハーツ＝スコットランド）で４３歳。

日本代表２６人のうちＷ杯初出場は１３人。最多出場はチーム最年長の３９歳、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）の５度目で、開幕直前の６月３日に２１歳になったＦＷ後藤啓介（シントトロイデン＝ベルギー）がチーム最年少だ。

登録メンバーは、けがや病気の場合に初戦の２４時間前まで入れ替えが認められている。（デジタル編集部）