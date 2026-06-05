ILLITが4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』(マミラピナタパイ) 収録曲「Love, older you」のスペシャルビデオを6月4日にサプライズ公開した。楽曲の雰囲気に合わせ、アルバムのコンセプトフォトのビハインドを穏やかに描き出したコンテンツとして届けられる。

映像は、一日の始まりを準備する自然なILLITの姿を捉えた“GRWM”バージョンと、メンバーそれぞれが自身に似た動物たちと温もりを分かち合う瞬間を記録した“PAW PAW”バージョンのビハインドシーンを交互に映し出したもの。アナログ感性漂うフィルムカメラの質感を活かした演出は、「Love, older you」の温かくふんわりした雰囲気を一層引き立てている。

楽曲「Love, older you」は、温かく穏やかな感性のオルタナティヴポップ。メンバー全員がクレジットに名を連ねて注目を集めた。これは5人のメンバーが、辛くて諦めたくなる瞬間があった幼少期の自分に向けて手紙を書き、その内容が歌詞の随所に盛り込まれたというもの。少し大人になり、強くなった今のILLITが届ける優しいメッセージが、聴く人に深い慰めと共感を届ける。

ILLITは6月6日に韓国・ソウル松坡区のオリンピック公園KSPO DOMEおよび88芝生広場で開催される＜2026 Weverse Con Festival＞に出演するほか、6月13日より日本公演＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞を開催する。

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■4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』

韓国発売日：2026年4月30日(木)

日本お届け日：2026年5月5日(火/祝)

▼販売リンク

・ILLIT Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/nmlfdvk7

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/kHvJztLC

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/260324172/

・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/31/1001

・TSUTAYA RECORDS：店頭のみ販売いたします。

・セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=illit20260505&searchKeywordFlg=1

・楽天ブックス：https://r10.to/hY0dbd

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GSZTN5MG|B0GSZR3KWN ▼『MAMIHLAPINATAPAI』

全3形態 ([GRWM Ver.] / [IT’S ME Ver.] / [FREE RIDER Ver.])

3,000円(税別)／3,300円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』

全5形態

2,300円(税別)／2,530円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (Weverse Albums ver.)』

全1形態

1,700円(税別)／1,870円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI』3形態セット

9,000円(税別)／9,900円(税込)

▼『MAMIHLAPINATAPAI (PAW PAW ver.)』5形態セット

11,500円 (税別) ／12,650円 (税込)

■＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN＞

愛知：6月13日(土)・14日(日)

大阪：6月20日(土)・21日(日)

福岡：6月29日(月)・30日(火)

兵庫：7月18日(土)・19日(日)

東京：7月23日(木)・25日(土)・26日(日)