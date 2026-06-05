直近で、芸人のあいだで勃発した「いじめ告発」騒動。最終的にサバンナ・高橋茂雄（50）が、R-1王者のピン芸人・中山功太（45）への言動について謝罪し、和解に至った。当初、実名は伏せられていたが、SNS上で"犯人探し"が行われ、高橋のスポンサー企業を巻き込むなど大きな騒動に発展した。

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後輩への"ペットボトル投げ"騒動など、自身もたびたび炎上を経験してきたTKO・木下隆行（54）は、この状況をどう見ているのか。現在、タイ・バンコクで活動する木下に率直な思いを聞いた。

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木下のタイ移住に伴い、事実上の活動休止状態だったTKO。5月28日、29日の2日間、バンコクで"復活ライブを"行ない、大盛況のうちに幕を閉じた。会場となったのは木下が経営するバー。木下は、さまざまな人間関係に支えられていると語る。

「タイの日本人駐在員の方も多くいらっしゃいますが、日本の芸能界での仲間も顔を出してくれています。この前も『ますだおかだ』の増田（英彦）が顔を出してくれましたし、格闘家の武尊くんも練習のときに。宮迫（博之）さんもイベントをやってくれたり。元吉本の後輩も店を手伝ってくれて、ありがたいです」

さまざまな炎上を経た木下は今、仲間に支えられながら、充実した日々を送っている。そうしたなか、日本で起きた「いじめ告発」騒動をタイから見つめていた木下にも思うところがあったようだ。木下自身、"芸人文化"と現在のコンプライアンス感覚との"ズレ"を感じているという。

「昔のイジりとかツッコミって、その場では"笑い"やったんですよ。高橋もどういうつもりだったのかはわからないけど、後になって活字になったり、公言されたりすると、世間からは"こんな感じに映るんや"って改めて実感しました」

木下は"ペットボトル騒動"に前後して後輩芸人・クロちゃんの顔を踏みつけた動画が炎上したことも。その際も、芸能活動に大きな影響が出た。

「クロちゃんの顔面踏みも、当時は笑いのなかで生まれたものだと解釈しています。でも今見ると、"そう映るんやな"って。結局、相手や世間の受け取りようなんですよね」

一方で木下は"芸人文化"を単純に肯定しているわけではない。

「高橋は、これからいっぱいイジってもらったほうがいいと思うんですよ。やっぱり周りが気を遣っているのがわかるんですよ。メディアの人も番組にも呼びづらくなるし。僕は"ペットボトルが来た！"とか言うて、イジられたほうが、正直楽でした」

もっとも、それが現在の世間で簡単に受け入れられるとも思っていない。

「時代、変わりましたよね」

そう語った木下の言葉には、芸人社会の変化を見つめる当事者としての実感がにじんでいた。

■取材・文/赤木雅彦