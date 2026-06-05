【シュヴァルグラン】 予約期間：6月5日～8月19日 12月 再販予定 価格：26,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「シュヴァルグラン」を12月に再販する。予約期間は8月19日まで。価格は26,800円。

本製品は、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より、勝負服「Grand itinéraire」を纏った「シュヴァルグラン」を1/7スケールでフィギュア化したもの。2025年12月に発売されたフィギュアの再販品となる。

細かい装飾に至るまで再現されたホワイトとブルーを基調とした勝負服や、凛々しさと可愛さを併せ持たせた表情、差し色を盛り込んだ髪、作中の固有スキルなどをイメージしたデザイン台座など多くのこだわりと見どころを詰め込んだ逸品に仕上げている。

風にたなびくマントは美しいグラデーションと散りばめられたラメで、一際目を引く仕上がりとなっている。

また、帽子を取る仕草を再現できる手、帽子を外した状態を再現できるウマ耳、そしてほのかな笑みをたたえた表情といった豊富なパーツも付属するため、好みの姿で楽しむことができる。

「シュヴァルグラン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約270mm

(C) Cygames, Inc.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。