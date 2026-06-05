国会では、衆院選などでの誹謗（ひぼう）中傷動画の作成をめぐり、野党側が5日も、高市首相の秘書と作成者のものとされる音声について追及しました。

高市首相は、4日、音声が有料であることを理由に確認を拒んでいましたが、5日は確認したと述べた上で、「秘書本人のものかどうか判断するのは難しい」と強調しました。

立憲民主党・岸議員

「総理に音声データを聞いてもらうようにお願いをしているところです。こちらはお聞きいただけましたか」

高市首相

「動画を昨夜遅く、確認をいたしました。内容は広く国民の声を聞くためにはどうしたらいいかといったものでございました」

立憲民主党・岸議員

「内容ではなくて、公設秘書の声かどうかというのをお聞きしているんです」

高市首相

「秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます。秘書のものとされた音声も、私と会話してるときよりもかなり高い声で、ハキハキとしゃべっていたので違和感がありました」

さらに、岸議員は、高市事務所の秘書と動画作成者の予算委員会の参考人質疑を要求しました。

立憲民主党・岸議員

「週刊文春がねつ造しているのかどうか、それとも第一秘書が事実を言っていないのか」

高市首相

「週刊誌の記事が正しい、私の答弁が間違ってる。そういう印象操作をされてますけど大変心外です」