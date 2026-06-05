Nintendo Switch 2 向けに発売

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は4日、「ウイニングイレブン」から進化した「eFootball」シリーズの最新作となるサッカーゲーム「eFootball Kick-Off!」をNintendo Switch 2 向けに発売した。サッカー日本代表の久保建英や、アルゼンチン代表のリオネル・メッシらが出演するCMも同日公開された。

各国代表や世界中のクラブを収録し、現役のスター選手から誰もが知るレジェンドまで、多彩な選手たちが登場。4年に一度のサッカーの祭典をゲーム内で追体験することができる、「インターナショナルカップ」モードも搭載した。ワールドカップ北中米大会を間近に控え、世界中がサッカーに熱狂するこの時期に『観る』だけでなく『遊ぶ』楽しさを体感できる。

さらに、夢のオリジナルチームを作り、世界中の大会に参加できる「ワールドツアー」やミニゲームなど、「eFootball Kick-Off!」だけで遊べる様々なゲームモードが楽しめる。ゲームプレーを支えるさまざまなサポート機能も搭載しており、サッカーゲームを初めて遊ぶ人でも簡単にプレーできる。モバイル版「eFootball」との連携特典として「eFootball」（iOS/Android版）で使用できる「Epic:ロベルト カルロス」がもらえる。



（THE ANSWER編集部）