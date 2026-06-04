ユーチューバー・SUSURUが4日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、実業家・堀江貴文氏（53）の発言に猛反論した。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」にて、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と怒りをにじませていた。

また「俺が一人でやってるんだったらいいよ。だけど、他の一般の社員たちが一生懸命頑張って、良いものを作ろうと思ってやっているのにさ。“お前ら、何分かってんの?”って思わない?わざわざSUSURUが作ったラーメン屋に行って“まずい”とか言わないだろ、普通」と語っていた。

この件について、SUSURUは「おいホリエモン、嘘つくな!」と切り出すと「マジで俺、動画で“まずい”なんて言ったこと一回もないですから」と強調。そして最後に「ホリエモンさん、大変すすれました」と、いつもなら「大変おいしくすすれました」と言うところ“おいしく”の部分を省いていた。