大手すしチェーン『はま寿司』の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、6月2日に威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）。実は過去にも倫理を欠く投稿を繰り返していたことがわかり、ネット上では強い嫌悪感が広がっている。

新西容疑者は5月27日午前、埼玉県内の『はま寿司』の店舗で、注文した寿司に食器用洗剤の容器に入った液体をかける様子を撮影し、SNSに投稿。この動画をきっかけに利用客から苦情が寄せられ、運営会社が対応を強いられるなど、業務を妨害した疑いが持たれている。投稿映像や防犯カメラの解析などから、新西容疑者が浮上したという。

逮捕前には自身のSNSに謝罪動画を投稿し、「はま寿司さんのスタッフ一同、はま寿司さんの会社の方々にご迷惑をおかけしたことに対しては申し訳ありませんでした」と頭を下げていた新西容疑者。警察の取り調べには、「注文したマグロの上に液体をかけ、動画配信したことは間違いない」と容疑を認め、「SNSの再生回数を増やしたかった」と供述しているという。

新西容疑者の食べ物に対する“問題行動”は今回が初めてではない。

「新西容疑者はこれまでも、ハンバーガーをトイレに流したり、卵のパックを踏み潰したりと、食べ物を粗末に扱う動画を多数投稿していました。さらに、大量のカップ焼きそばを頭からかぶったり壁に投げつけたりする動画や、YouTuber・ヒカキンさん（37）プロデュースの『みそきん』をテーブルにぶちまけて洗剤をかけ、足で踏みつける映像も。いずれも再生回数を伸ばすために行ったとみられますが、その内容は常軌を逸していました」（スポーツ紙記者）

こうした“非常識”な行動の数々に、Xでは嫌悪感を示す声が続出。

《これはひどすぎる…気持ち悪い》

《食べ物に感謝できない人間は、食べる資格なんてない》

《ゴミみたいな動画ばかり作って、賃貸なのに滅茶苦茶やって気分悪いんじゃ》

《こいつは絶対に許してはいけない》

《43にもなって…情けない》

FNNプライムオンラインの取材に応じた新西容疑者の妻は、「もしかしたら捕まるかも」と容疑者が話していたことを明かし、警察に連行される際には「なんかごめんね」と言い残していたというが……。

再生回数を求めるあまり、食べ物を軽んじた投稿を重ねた代償は、決して小さくなかった。