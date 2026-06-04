4児の母・東原亜希、コストコ購入品を一挙公開「これがないと我が家は回らない！」 約14万円分、65点を“爆買い”
柔道家・井上康生氏（48）の妻で、4児の母・タレントの東原亜希（43）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【コストコ購入品】これがないと我が家は回らない！約14万円分、65点のコストコリアル購入品をご紹介！お弁当の必須アイテムから毎日使う日用品まで、リピートアイテムも全部みせます」と題した動画で、コストコで“爆買い”した商品を一挙に披露した。
【動画】「これがないと我が家は回らない！」リピ買いアイテムなど、コストコ購入品を一挙紹介する東原亜希
まず冒頭で紹介していたのは、破れないポリ袋として優秀で、何度もリピートしているという『パワ〜ポリ袋』。また『ランドリン』の柔軟剤は、ほんのりした香りがお気に入りだと説明し、ずっと使っているが柔道着などを洗うとすぐになくなってしまうと話した。
『スターバックス ネスプレッソ 互換カプセル』は、最近子どもたちも飲むようになってきて毎回買っている商品。『美酢』は長女のお気に入りで、「クエン酸も入っていて、部活で疲れた後とかにいいかなと思って購入しました」と紹介した。
今回、一番のお目当てで購入したという大容量の『オーガニック ルイボスティー』は、毎日水筒に入れて持って行っていて、双子の子どもたちも大好きだという。
ほかにも骨折やケガの予防を気遣って選んだ、小腹が満たせる菓子系の食品『フィッシュ＆アーモンド』、「明日運動会なので」と大容量のパンや冷やして持っていけるゼリーなど、柔道家の妻、4児の母ならではの購入品を紹介していた。
この動画に、コメント欄には「コストコ動画は定期的におねしゃす！」「量に圧巻」「楽しく健康に暮らすのに必要なものばかりですね！」「購入品運ぶの大変でしたよね」などと、さまざまな声が寄せられていた。
東原と井上氏は2008年に結婚。09年5月に第1子女児、10年11月には第2子男児、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
【動画】「これがないと我が家は回らない！」リピ買いアイテムなど、コストコ購入品を一挙紹介する東原亜希
まず冒頭で紹介していたのは、破れないポリ袋として優秀で、何度もリピートしているという『パワ〜ポリ袋』。また『ランドリン』の柔軟剤は、ほんのりした香りがお気に入りだと説明し、ずっと使っているが柔道着などを洗うとすぐになくなってしまうと話した。
今回、一番のお目当てで購入したという大容量の『オーガニック ルイボスティー』は、毎日水筒に入れて持って行っていて、双子の子どもたちも大好きだという。
ほかにも骨折やケガの予防を気遣って選んだ、小腹が満たせる菓子系の食品『フィッシュ＆アーモンド』、「明日運動会なので」と大容量のパンや冷やして持っていけるゼリーなど、柔道家の妻、4児の母ならではの購入品を紹介していた。
この動画に、コメント欄には「コストコ動画は定期的におねしゃす！」「量に圧巻」「楽しく健康に暮らすのに必要なものばかりですね！」「購入品運ぶの大変でしたよね」などと、さまざまな声が寄せられていた。
東原と井上氏は2008年に結婚。09年5月に第1子女児、10年11月には第2子男児、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。