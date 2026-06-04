高橋克典、自室に眠る秘蔵レコードコレクション公開
俳優の高橋克典が３日、オフィシャルブログを更新。自宅の部屋で大量のアナログレコードを整理する様子を公開し、ファンから注目を集めている。
この日、高橋は「家に戻り、自部屋にて」と題してブログを更新すると、「本を読んでたら急にアナログレコードの処分を思い立ち、引っ張り出し始め」と報告。自室に保管していたザ・ローリング・ストーンズの『Big Hits（High Tide and Green Grass）』やマイケル・ジャクソンの『Bad』、アメリカのカントリーロックバンド・Pocoの『Legend』、アイドルグループ・LAZYのアルバムなど多彩なジャンルのレコードを広げた写真を複数枚公開。
続けて「多岐に渡り、まぁまぁいいのありまっせ」と自信たっぷりにつづる一方で、「でも今ターンテーブルがない」と告白。「やはり買うべきかな。。。」と悩ましい心境を明かした。
さらに、整理を進める中で次々と懐かしい品々が見つかったようで、「イロイロ出てくる。。」とコメント。レコード整理が思わぬ“お宝発掘”の時間になっていることをうかがわせた。
この投稿にファンから「すてきなアナログ」「是非、お買い求めください」「今またレコードブームになってるらしいですよ」「大切な想い出の品」「むしろ、最近はレコードのじだいだとか？」などの声が寄せられている。
この日、高橋は「家に戻り、自部屋にて」と題してブログを更新すると、「本を読んでたら急にアナログレコードの処分を思い立ち、引っ張り出し始め」と報告。自室に保管していたザ・ローリング・ストーンズの『Big Hits（High Tide and Green Grass）』やマイケル・ジャクソンの『Bad』、アメリカのカントリーロックバンド・Pocoの『Legend』、アイドルグループ・LAZYのアルバムなど多彩なジャンルのレコードを広げた写真を複数枚公開。
さらに、整理を進める中で次々と懐かしい品々が見つかったようで、「イロイロ出てくる。。」とコメント。レコード整理が思わぬ“お宝発掘”の時間になっていることをうかがわせた。
この投稿にファンから「すてきなアナログ」「是非、お買い求めください」「今またレコードブームになってるらしいですよ」「大切な想い出の品」「むしろ、最近はレコードのじだいだとか？」などの声が寄せられている。