求む正解…考えすぎ男子の恋と果物料理『僕の恋が腐る前に』、コミックDAYSで連載配信開始
講談社が運営する「コミックDAYS」にて、『僕の恋が腐る前に』(縞野やえ)の連載配信が2026年6月3日よりスタートした。
最適解を探し考えすぎちゃう、今ドキの「考察する若者」男子の草加くん。職場での人間関係や友達とのトークのうまい返しも悩みがち。勇気がなくて宙ぶらりんにしてしまっている恋心の最適アンサーはAIに聞いても、SNSを見てもつかめない……(泣)。腐りかけてる憧れの後藤さんとの関係、だけじゃなく目の前には断れずもらってしまった腐りかけの果物たち！？みずみずしく弾ける、はじめての果物料理と男子たちの秘密の恋バナ！
第1話は常に無料公開。隔週水曜日正午に新たな無料話が更新される。
最適解を探し考えすぎちゃう、今ドキの「考察する若者」男子の草加くん。職場での人間関係や友達とのトークのうまい返しも悩みがち。勇気がなくて宙ぶらりんにしてしまっている恋心の最適アンサーはAIに聞いても、SNSを見てもつかめない……(泣)。腐りかけてる憧れの後藤さんとの関係、だけじゃなく目の前には断れずもらってしまった腐りかけの果物たち！？みずみずしく弾ける、はじめての果物料理と男子たちの秘密の恋バナ！
第1話は常に無料公開。隔週水曜日正午に新たな無料話が更新される。