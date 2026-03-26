Uber Eatsなどで1日で5万円超えも！台風6号通過後のデリバリー界隈を徹底検証
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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「台風の後夜祭やってみた！Uber歴史的お祭り騒ぎで１万円越えも出現？《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開した。台風6号が東京を通過した夜、フードデリバリー業界で高単価案件が続出する「後夜祭」の状況を検証し、配達現場のリアルな実態をリポートしている。
台風が直撃した6月3日の昼間、デリバリー各社では時給5000円台や、1万2000円の高単価案件が飛び交う歴史的なお祭り騒ぎとなっていた。喘息持ちのため昼間の稼働を見送ったせーけん氏は、風雨が落ち着いた20時過ぎから稼働を開始。さっそく2000円超えの案件を獲得し、順調な滑り出しを見せる。
道中では、昨今の配達員界隈でのバイク事故多発を受け、自己防衛のために導入したという約3万円のドライブレコーダーを紹介。「記憶より記録が必須に」と語り、万が一の事故に備える重要性を強調した。その後もmenuなど他社アプリから1300円超えや1700円超えの高単価案件を受注するが、大幅な遅延や、店舗側が別の配達員の商品を優先して作ってしまうトラブルにも直面する。荒天で注文が殺到したことによる、店舗側の混乱ぶりが浮き彫りとなった。
22時を過ぎると単価も通常の300円台へと戻り、夜の稼働は5件の配達で5351円の売り上げとなった。せーけん氏は、昼間に5万3000円以上を稼ぎ出した別の配達員の記録を紹介しつつ、「年に数回レベルの歴史的な1日でしたね」と総括。悪天候時の爆発的なデリバリー需要と、それに翻弄される現場の過酷さが伝わる内容となっている。
台風が直撃した6月3日の昼間、デリバリー各社では時給5000円台や、1万2000円の高単価案件が飛び交う歴史的なお祭り騒ぎとなっていた。喘息持ちのため昼間の稼働を見送ったせーけん氏は、風雨が落ち着いた20時過ぎから稼働を開始。さっそく2000円超えの案件を獲得し、順調な滑り出しを見せる。
道中では、昨今の配達員界隈でのバイク事故多発を受け、自己防衛のために導入したという約3万円のドライブレコーダーを紹介。「記憶より記録が必須に」と語り、万が一の事故に備える重要性を強調した。その後もmenuなど他社アプリから1300円超えや1700円超えの高単価案件を受注するが、大幅な遅延や、店舗側が別の配達員の商品を優先して作ってしまうトラブルにも直面する。荒天で注文が殺到したことによる、店舗側の混乱ぶりが浮き彫りとなった。
22時を過ぎると単価も通常の300円台へと戻り、夜の稼働は5件の配達で5351円の売り上げとなった。せーけん氏は、昼間に5万3000円以上を稼ぎ出した別の配達員の記録を紹介しつつ、「年に数回レベルの歴史的な1日でしたね」と総括。悪天候時の爆発的なデリバリー需要と、それに翻弄される現場の過酷さが伝わる内容となっている。
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