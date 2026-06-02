「台風6号が接近しています。外出は控えてください」

【写真】「右よし、左よし」台風が迫る中、TikTok配信を行う羽月隆太郎

画面の向こうの視聴者に、外から「そう語りかけたのは元広島カープの羽月隆太郎。羽月は“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物『エトミデート』を使用したとして、逮捕・起訴され、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡されている。

羽月隆太郎vs台風６号

「同球団は2月24日に羽月さんの契約解除を発表。羽月さんは現在、宮崎県にある祖父母の実家で暮らしています。

5月28日、この事件に関して『TikTok』のライブ配信で謝罪を行ったのですが、同時に“私を含め、6人が同じ人物から購入していました”とまさかの暴露。この配信をきっかけに、定期的にライブ配信を続けています」（スポーツ紙記者、以下同）

TikTokでは、配信者に対し、“投げ銭”を贈ることも可能。15社ほど応募したアルバイトがすべて不採用だったと明かしている彼の新たな“主戦場”となりつつあるようだ。

「暴露&謝罪配信のときも、多くの投げ銭が行われました。投げ銭が行われると、画面上にハートやヒゲ、サングラスなどのスタンプが表示されるのですが、本人は真剣な目つきで話しているため、そのギャップが視聴者の間で話題に。

自身も『正直、（TikTokの）投稿の仕方すらわからなくて、ChatGPTに聞こうかなって迷ってる』と話すなど、TikTokについてほとんど無知の状態だそうですが、その“素人感”がウケている状況です」

6月2日、宮崎県に台風6号が接近する中、羽月氏は外からTikTokで配信し、冒頭のように注意喚起を行った。

配信中は「風が強くなってきたので、急いで戻りたいと思います」「やばい、うおぉ」「右よし、左よし」「やばいやばい、傘が」「うわぁ、最悪」「（傘）折れちゃったよ」などと、台風状況について報告していた。

「傘を差しながら、強風の中を、顔をゆがませながら配信する羽月さんの姿には臨場感があり、視聴者の関心を集めていました。同時視聴者数は3000人ほどに及び、このときも何件ものコメントやギフトが贈られることに。TikTokで生計を立てるのも夢じゃなくなってきているかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

羽月の配信の様子は、Xでも拡散され、

《天気予報より台風の威力がわかりやすいやん》

《可愛すぎる、こんな応援したくなる人間中々いない》

《羽月隆太郎vs台風←字面が面白すぎる》

《これから投げ銭で生きていく決心でもしたんかな?WWW》

など、応援するような意見も数多く見られた。

第二の道を歩む元プロ野球選手。新たな人生の幕開けに寄り添うファンも少なくないのかもしれない。