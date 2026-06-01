【図々しい！タダで祭り参加？】若い人たちも巻き込んで地域を盛り上げよう＜第22話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第22話 みんなで楽しまなくちゃね
【編集部コメント】
新興住宅地には古い制度や役員などもないため、自分たちで自由に地域活動を作っていくことができます。けれど、何もないからこそ、いちから作らないと不便なこともあるし、反発が起きることもあるでしょう。やれる人だけがやればいいという考えでは、いつかはやれる人のなかから不満が生まれるかもしれないし、実はやりたいのに声をかけてもらえずに不満に思っている人たちもいるかもしれません。これからも、いろいろな意見を取り入れて、よりよい地域を作っていけたら素敵ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第22話 みんなで楽しまなくちゃね
【編集部コメント】
新興住宅地には古い制度や役員などもないため、自分たちで自由に地域活動を作っていくことができます。けれど、何もないからこそ、いちから作らないと不便なこともあるし、反発が起きることもあるでしょう。やれる人だけがやればいいという考えでは、いつかはやれる人のなかから不満が生まれるかもしれないし、実はやりたいのに声をかけてもらえずに不満に思っている人たちもいるかもしれません。これからも、いろいろな意見を取り入れて、よりよい地域を作っていけたら素敵ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび