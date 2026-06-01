櫻坂46「四期生 LIVE」Leminoで生配信決定
【モデルプレス＝2026/06/01】6月2日、3日に行われる櫻坂46「四期生 LIVE」の模様がLeminoで生配信される。また、6月5日、6日にリピート配信される。
【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題
グループ加入から約1年。経験を重ねながら、自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた四期生が、渾身のパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
＜生配信日時＞
・2026年6月2日（火）19:00（開場：18:00）
・2026年6月3日（水）19:00（開場：18:00）
＜リピート配信日時＞
・2026年6月5日（金）20:00（開場：19:00）
・2026年6月6日（土）18:00（開場：17:00）
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【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題
◆櫻坂46「四期生 LIVE」生配信決定
グループ加入から約1年。経験を重ねながら、自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた四期生が、渾身のパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
◆配信概要
＜生配信日時＞
・2026年6月2日（火）19:00（開場：18:00）
・2026年6月3日（水）19:00（開場：18:00）
＜リピート配信日時＞
・2026年6月5日（金）20:00（開場：19:00）
・2026年6月6日（土）18:00（開場：17:00）
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