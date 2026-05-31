¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÖEnvision 2026¡×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¿·ÀïÎ¬È¯É½
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¡ÖEnvision 2026¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢AI¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¶¦Í²ÁÃÍ¤ò¼´¤È¤·¤¿Î¹¹Ô¶È³¦¤Î¿·ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£78¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é3,500Ì¾Ä¶¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ï¸½ºßGDP¤ÎÌó10¡ó¤òÀê¤á¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î11.6ÃûÊÆ¥É¥ë¤ËÅþÃ£¡£À¤³¦·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò2ÇÜ°Ê¾å¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÁíÍ½Ìó·ï¿ô¤Ï2025Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ60¡óÁý²Ã¡¢³¤³°¸þ¤±¥Û¥Æ¥ë¡¦¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó¿ô¤Ï2019Ç¯Èæ¤Ç140¡óÄ¶¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö3¤Ä¤ÎD¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÎ¹¹ÔÀè¤ÎÈ¯¸«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖDiscovery¡×¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤¬¹âÀ®Ä¹ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤òÉ½¤¹¡ÖDiversity¡×¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä°äÀ×Ë¬Ìä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÂÎ¸³¥Ë¡¼¥º¤¬³ÈÂç¡£¤è¤ê¿¼¤¤Î¹¤ò¼¨¤¹¡ÖDepth¡×¤Ç¤ÏÀ®Ä¹Î¨¾å°Ì20¥ë¡¼¥È¤Î¤¦¤Á15¥ë¡¼¥È¤¬Ä¹µ÷Î¥¡¦Ê£¿ôÅÔ»Ô¼þÍ·Î¹Äø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÊ¿¶ÑÂÚºßÆü¿ô¤âÌó6Æü´ÖÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2²ó¡ÖTrip.com Group Tourism Innovation Awards¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¦·úÃÛ¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î5¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é10¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁª½Ð¤·¡¢1²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¡ÖTourism Innovation Fund¡×¤«¤éÁí³Û60ËüÊÆ¥É¥ë¤Î½õÀ®¶â¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖUniversal Epic Universe¡×¤ä¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¤Î¡ÖAlmaty Museum of Arts¡×¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬ÅªÄó·È¤È¤·¤Æ¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢´Ñ¸÷¶É¡ÊTourism Tasmania¡Ë¤È¤ÎMOUÄù·ë¡¢Visa¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¸¡º÷¡¦Í½ÌóÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍ»¹ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Î3ÎÎ°è¤ò½ÅÅÀÅê»ñÊ¬Ìî¤È¤¹¤ë¡ÖIntelligence with Care¡×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£