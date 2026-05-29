ガリガリ君45周年&ポケモン30周年記念、限定パッケージが登場 「大人なガリガリ君もぎたてぶどう(6本入り)」発売

赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう(6本入り)※ポケモンキャンペーンパッケージ」を、6月1日より全国で数量限定発売する。希望小売価格は486円(税込)。

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、収穫して24時間以内に搾汁したもぎたてぶどう果汁を使用したかき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33%使用し、ジューシーで本格的な果汁感が楽しめる。

〈ポケモンたちを描いた特別デザインパッケージ〉

今回のパッケージは、『ポケットモンスター 赤･緑』シリーズ発売30周年を記念した特別仕様。表面には、各地方のパートナーポケモンたちを、みずみずしいぶどうの房のように集めたにぎやかなデザインを採用した。裏面には、歴代の象徴的なポケモンたちを夜空に輝くように配置し、壮大で神秘的な世界観を演出している。

ポケモンキャンペーンパッケージ（裏）

また、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念したキャンペーンとして、「ポケモン･ガリガリ君冒険グッズ」が合計1,000名に当たる企画も実施する。

〈キャンペーン概要〉

A賞は応募券3枚で応募できる「BIGブランケット」で、30名にプレゼント。サイズは縦900mm×横1,800mm。

BIGブランケット

B賞は応募券1枚で応募できる「メッシュ付きミニバッグ」で、970名にプレゼントする。サイズは本体が縦170mm×横215mm、ショルダー部分は最大で縦1,150mm×横5mm。

応募締切は、第1回抽選分が6月30日、第2回抽選分が8月31日、第3回抽選分が10月31日で、いずれも当日消印有効。

【「メッシュ付きミニバッグ」の画像はこちら】

対象商品は「大人なガリガリ君もぎたてぶどう(マルチパック) ポケモンキャンペーンパッケージ」。応募は郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトからダウンロードした応募ハガキで受け付ける。必要事項を記入の上、希望賞品に必要な応募券を貼付して応募する。

〈商品概要〉

商品名:大人なガリガリ君もぎたてぶどう(6本入り)※ポケモンキャンペーンパッケージ

希望小売価格:486円(税込)

種類別:氷菓

容量:56ml×6本

エネルギー:46kcal(1本当たり)

発売日:2026年6月1日

発売エリア:全国

※キャンペーンパッケージは数量限定。店舗によって取り扱い時期が異なる場合がある。