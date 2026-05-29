かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

5月27日（水）の同番組では、紅しょうが・熊元プロレスの発言に一同が衝撃を受ける場面があった。

【映像】熊元プロレス「正直言うと…」 焼肉→パン→ケーキと食べまくった挙句にまさかの発言

今回は、3人で食べまくり合計で5キロ増を目指す人気企画「第10回 ちょうど5キロ太るねん」の後半戦が放送された。

濱家・小宮浩信（三四郎）・こたけ正義感の“濱家チーム”、山内・熊元プロレス（紅しょうが）・新山（さや香）の“山内チーム”、みなみかわ・稲田美紀（紅しょうが）・ガク（真空ジェシカ）の“みなみかわチーム”の三つ巴戦となった同企画。

前回の1stステージでは、濱家チームが回転寿司、山内チームが焼肉、みなみかわチームがたこ焼きと、それぞれ作戦を立てながら飲み食いしていった。

なかでも焼肉店で28人前の肉を中心に食べまくったのは山内チーム。

1stステージ終了後、ヒントとして3人のうち1人だけ体重を公開する場面では、一番食べたと予想した新山の体重を選択。その結果は＋1.7キロと、目標の3人で＋5キロには若干届いていないと予想した。

ここで新山から「今は腹何分目？」と質問された熊プロは、「ホンマのこと言ったら6分目」という衝撃の自己申告を。すでに腹パンパンの山内＆新山は思わず吹き出すも、あまりの余裕っぷりに「食えや！」とガチ注意した。

そんな一悶着もありながら、2ndステージでは3チームが制限時間45分で商店街を食べ歩き＋5キロを目指すことに。

予想では合計＋4.6キロと予想した山内チームは、まだ胃袋に余裕がある熊プロを中心に「ちょっとだけ太る」作戦に。

熊プロの大好きなパン屋では、2個で1セットの甘食など4品を購入。しかし「甘食はシェアしよう」と言っていた山内が甘食を拒否したことから、またも仲間割れに。

山内は「それは違う、熊プロだけまだ6割なわけ…」と静かに注意するも、熊プロから「ウプウプなってます？」ともはや限界の喋り方を指摘されてしまっていた。

その後も、洋菓子店では3人でケーキを食べるも、新山は「別腹ももう閉じました」とギブアップ宣言。続けて、「ちなみに今は腹何分目？」と同じ質問を熊プロに問いかけると、「正直言うと7.5分目」とまだまだ余力を残していたことが発覚する。

これに新山は再び声を荒げ、「早よ食えや甘食も！何をシェアするとか渋ってんの」と呆れかえっていた。