初回に先頭打者アーチを放って自援護

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては6回無安打1失点で5勝目を挙げ、打っては初回に先頭打者アーチをかけた。試合後、相棒のウィル・スミス捕手は大谷の投球を振り返った。

万全ではなかったが、さすがの投球だった。初回に四球を出すもゼロに抑えると、直後の打席では9号先頭打者アーチを放って自ら援護した。試合を通じて終始コントロールに苦しみ、4回には四球、死球でピンチを招き、ニゴロの間に失点した。それでも、5四死球を与えながら6回まで毎回の奪三振ショー。1安打無失点7奪三振で防御率を0.82とした。

試合後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のグラウンドインタビューに出演したスミスは投手陣全体を振り返り、「先発のショーは素晴らしかった」と称えた。「きょうはストライクゾーン内で少し荒れていたけどね。でも、大事な場面では投げ切って（打者の）タイミングをずらすことができていた」とうなずいた。

「彼は（悪いなりに解決策を）見つけるんだよ。大事な場面で投げ切ることができる。ピンチの場面では（ギアを上げて相手を）打ち負かすんだ。だから（抑えてくれると）自信を持てるし、（実際に）そうなる。闘争心があって、（どんな状況でも）抑えてくれる」と、ピンチでのギアチェンジが無失点投球に繋がったと称えた。（Full-Count編集部）