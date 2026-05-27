THE BAWDIESのROYを迎えた＜ROCKIN’ QUARTET 第8章＞、東阪ビルボードライブにて9月開催
ロックアーティストとヴァイオリニストNAOTO率いる弦楽四重奏“NAOTO QUARTET”が奏でる奇跡のステージが、＜ROCKIN’ QUARTET＞だ。2年ぶり8回目となる＜ROCKIN’ QUARTET 第8章＞が、9月7日にビルボードライブ大阪、9月16日にビルボードライブ東京で行われることが決定した。今回のボーカリストはTHE BAWDIESのフロントマンROY。大阪・東京の2都市にて1日2回公演の全4公演となる。
2017年にスタートした＜ROCKIN’ QUARTET＞は、これまで数々のボーカリストを迎え、カルテットアレンジによって楽曲の新たな魅力を最大限に引き出してきた。今回の＜ROCKIN’ QUARTET 第8章＞ROY(THE BAWDIES) & NAOTO QUARTETでは、ROYのハスキーでソウルフルな歌声、リズム&ブルースとロックンロールのルーツを現代に奏で続けるTHE BAWDIESサウンド、そして弦楽四重奏の繊細かつダイナミックな響きが重なり、新たな命が吹き込まれる。
チケットのNAOTOおよびTHE BAWDIESファンクラブ抽選先行は5月27日16:00より。ビルボードライブ会員先行は6月18日12:00より、一般発売は6月25日12:00から。
■＜ROCKIN’ QUARTET 第8章＞ROY(THE BAWDIES) & NAOTO QUARTET
【大阪公演】※1日2回公演
9月7日(月) 大阪・ビルボードライブ大阪
・1stステージ 開場16:30 / 開演17:30
・2ndステージ 開場19:30 / 開演20:30
▼チケット
・BOXシート \20,100-(ペア販売)
・S指定席 \9,500-
・R指定席 \8,400-
・カジュアルシート \7,900-(1ドリンク付)
（問）ビルボードライブ大阪：06-6342-7722
詳細：https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21483
【東京公演】※1日2回公演
9月16日(水) 東京・ビルボードライブ東京
・1stステージ 開場16:30 / 開演17:30
・2ndステージ 開場19:30 / 開演20:30
▼チケット
・DXシートDUO \21,200-(ペア販売)
・DUOシート \20,100-(ペア販売)
・DXシート カウンター \10,600-
・S指定席 \9,500-
・R指定席 \8,400-
・カジュアルシート \7,900-(1ドリンク付)
（問）ビルボードライブ東京：03-3405-1133
詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21484
【各ファンクラブ抽選先行】
受付開始：5月27日(水)16:00〜
【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】
受付開始：6月18日(木)正午12:00〜
【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ/e＋)】
受付開始：6月25日(木)正午12:00〜
▼出演
ROY(THE BAWDIES)
NAOTO QUARTET：NAOTO(1st Violin) / 柳原有弥(大阪公演：2nd Violin) / 大谷舞(東京公演：2nd Violin) / 梶谷裕子(Viola) / 向井航(Cello) / クレハリュウイチ(Piano)
■＜ROCKIN’ QUARTET＞とは
2017年からスタートした弦楽四重奏+ロックボーカリストによるライブシリーズ。NAOTO率いるNAOTO QUARTETによるカルテットアレンジも魅力。
【History】
2017年 第1章 大木伸夫(ACIDMAN)
2018年 第2章 山田将司(THE BACK HORN)
2019年 第3章 ホリエアツシ(ストレイテナー)
2020年 第4章 村松拓(Nothing’s Carved In Stone)
2021年 第5章 TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)
2023年 第6章 内澤崇仁(androp)
2024年 第7章 菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)
関連リンク
◆ROCKIN’ QUARTET オフィシャルサイト
◆NAOTO オフィシャルサイト
◆THE BAWDIES オフィシャルサイト
◆ビルボードライブ オフィシャルサイト