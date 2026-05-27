タレント小倉優子（42）が24日放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」に出演。“人生で一番しんどかったこと”を告白した

この日、同番組では「少子化対策がスゴい国スペシャル」と言うテーマで、フランスやハンガリーなどの給与事情などを特集した。そして少子化対策に深く関係している、各国の結婚制度なども取材した。

各国の離婚時における財産分与などの話になった際、日本にある「婚前契約」制度について解説された。

小倉は「やっぱり私、離婚が、人生今まで生きてきた中で一番しんどかったです。だから“婚前契約があって、ある程度決まってた方が楽だったな”とは思うんですけど、でもいざプロポーズしてもらって“わあ、うれしい”という時に、“じゃあ、婚前契約しよう”ってなんかちょっと…どうなのかなー？とは思うんですよね」と述べた。

MCの藤本美貴も「冷めちゃうよねー」と共感していた。

小倉は11年10月にヘアメークアーテイストと結婚。長男と次男をもうけたが、17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年に第3子となる男児が誕生したが、22年7月に離婚を発表した。