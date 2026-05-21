5回1死満塁のピンチをタティスJr.を併殺に仕留めた

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が見せた気迫あふれる姿が話題となっている。20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。絶体絶命のピンチを切り抜けると、マウンド上で絶叫。その姿に“勘違い”するファンが殺到している。

気迫を前面に押し出したのは5回のマウンドだった。連打と四球などで1死満塁という絶体絶命のピンチを招いてしまう。一打逆転の場面で迎えたタティスJr.に対し、渾身の1球を投じて遊ゴロ併殺打に仕留めた。無失点で切り抜けた直後、大谷はマウンド上で感情を爆発させて雄叫びをあげた。

長いレギュラーシーズンの1試合ではあるが、首位攻防カードとあり、相手は同地区のライバルだ。“負けられない思い”が込められた1球だったのだろう。大谷は時折、叫ぶことがあるが、この日は叫び回数も時間もいつもより長い印象だった。

それだけに、ファンが思い出したのは同僚のアレックス・ベシア投手の姿だった。ベシアは毎回のように登板を終えると絶叫に次ぐ絶叫。SNS上では「ベシア並に吼えてる」「ベシア以上に吠え散らかし谷!!」「大谷ベシア並みに吠えてるw」「大谷さんのあの雄叫び」「ベシア以上だわ」「ベシア並みに吠えた!!」「ベシアかと思った」「ベシア以上に吠えてる」「ベシアさんかと思いました」といった声が寄せられていた。

大谷はマウンドでは5回3安打無失点で今季4勝目を挙げただけでなく、打席では初回の第1打席で初球を捉え、8号先頭打者アーチを叩き込んだ。（Full-Count編集部）