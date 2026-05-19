【シナモロール】浅草文庫（R）とコラボした優しい彩りの革財布！
インペリアル・エンタープライズより、「シナモロール 浅草文庫（R） 長財布」が、販売開始された。
＞＞＞シナモロール 浅草文庫(R) 長財布をチェック！（写真10点）
浅草文庫（R）は、播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出す。浅草橋の工房で熟練職人が根気よく作り上げる「浅草文庫（R）」の文庫革は、使うほどに愛着が深まる逸品だ。
そんな「浅草文庫（R）」がサンリオの人気キャラクター・シナモロールとコラボレーション。「カフェ・シナモン」名物のシナモンロールに囲まれて楽しく過ごすシナモンの姿が、お空の色を映したような水色の文庫革の長財布が誕生した。
播州地域特産の白革に様々なポーズのシナモンや流れ星などの可愛らしいモチーフが、型友禅の技法で彩り豊かに染め上げられたデザイン。絵柄には型押しが施され、ふっくらと愛らしく浮かび上がる。
真っ白な播州地域特産の牛革に浮かぶ「カフェ・シナモン」名物のシナモンロール。トッピングの砂糖や雲に見立てた湯気のモチーフ、きらめく流れ星とともに財布全面を彩る。カフェで看板犬をしているシナモンは、お菓子を運んで大活躍。手に取るたびに心癒される色々なポーズがデザインされている。
表面・裏面で少しずつ違うモチーフもポイント。本体サイズは、約縦10.5×横19×厚さ2.4cm、重量は約180g。
ファスナーの引き手には、シナモンと流れ星がデザイン。12枚分のカードポケットや、お札を折らずに収納できる札入れ、ファスナー付きのコインポケットなど、合計19ポケットでカードも小銭もすっきり収納。使いやすさを考え、機能性にもこだわった作りになっている。
長財布とお揃いのデザインが金色で箔押しされた、特製ボックスに収めてお届け。大切な人へのプレゼントにもおすすめだ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665955
＞＞＞シナモロール 浅草文庫(R) 長財布をチェック！（写真10点）
浅草文庫（R）は、播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出す。浅草橋の工房で熟練職人が根気よく作り上げる「浅草文庫（R）」の文庫革は、使うほどに愛着が深まる逸品だ。
播州地域特産の白革に様々なポーズのシナモンや流れ星などの可愛らしいモチーフが、型友禅の技法で彩り豊かに染め上げられたデザイン。絵柄には型押しが施され、ふっくらと愛らしく浮かび上がる。
真っ白な播州地域特産の牛革に浮かぶ「カフェ・シナモン」名物のシナモンロール。トッピングの砂糖や雲に見立てた湯気のモチーフ、きらめく流れ星とともに財布全面を彩る。カフェで看板犬をしているシナモンは、お菓子を運んで大活躍。手に取るたびに心癒される色々なポーズがデザインされている。
表面・裏面で少しずつ違うモチーフもポイント。本体サイズは、約縦10.5×横19×厚さ2.4cm、重量は約180g。
ファスナーの引き手には、シナモンと流れ星がデザイン。12枚分のカードポケットや、お札を折らずに収納できる札入れ、ファスナー付きのコインポケットなど、合計19ポケットでカードも小銭もすっきり収納。使いやすさを考え、機能性にもこだわった作りになっている。
長財布とお揃いのデザインが金色で箔押しされた、特製ボックスに収めてお届け。大切な人へのプレゼントにもおすすめだ。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665955
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