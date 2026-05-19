165Hzと最大60W音響！ ハイセンス「U8Sシリーズ」

記事ポイント ハイセンスジャパン株式会社が高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」を2026年5月下旬に発売します。Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、HI-VIEW AIエンジンPRO IIにより映像表現を高めています。Devialet監修の2.1.2空間サラウンドシステムや生成AI搭載のVIDAAを備えます。 ハイセンスジャパン株式会社が高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」を2026年5月下旬に発売します。Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、HI-VIEW AIエンジンPRO IIにより映像表現を高めています。Devialet監修の2.1.2空間サラウンドシステムや生成AI搭載のVIDAAを備えます。

ハイセンスジャパンから、高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」が登場します。

Mini-LED ProとHi-QLED量子ドット、生成AIを活用する最新AIエンジンが、映画、スポーツ、ネット動画、ゲームまで幅広いコンテンツを鮮明に映します。

ハイセンス「U8Sシリーズ」





発売予定日：2026年5月下旬価格：オープン価格サイズ・型番：85V 85U8S、75V 75U8S、65V 65U8S、55V 55U8S主な搭載技術：Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、HI-VIEW AIエンジンPRO II音響：Devialet監修 2.1.2空間サラウンドシステムOS：VIDAA

「U8Sシリーズ」は、地デジなどの放送番組に加え、映画、スポーツ、エンターテインメント、ネット動画を大画面で楽しめる4K液晶テレビです。

新搭載の高性能ディスプレイと「HI-VIEW AIエンジンPRO II」が、明るさ、コントラスト、色彩、音声をコンテンツに合わせて処理します。

フランスの高級オーディオブランドであるDevialetのチューニングも採用し、繊細な高音から力強い低音までをバランスよく再現します。

高画質





Mini-LED Proは、従来の液晶テレビより小型のLEDバックライトを数多く敷き詰め、細部までメリハリのある明るい映像を映します。

85U8Sは、85U8Rとの比較で最大輝度が25％向上し、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割して制御します。





Hi-QLED量子ドットは、バックライトの光を量子ドットで変換し、純度の高い色を再現します。

Pantone認証の色彩により、緑と赤の表現が従来の液晶より改善され、果物や風景の色合いまで鮮やかに映ります。





ARコート低反射広視野角パネルProは、広視野角パネルの表面に低反射フィルムを採用しています。

85U8Sは85U8Rとの比較で反射率が28％低減し、昼間のリビングや斜めのソファ席でも映像をくっきり見やすくします。

AI映像処理





Hi-View AIエンジンPro IIは、DNNを駆使してシーンを認識し、肌のトーン、奥行き、動きを解析します。

AIピクチャー、AIシナリオ、AIサウンド、AIエネルギーの4領域を扱い、家族で映画を見る夜やスポーツ中継の時間に画質と音質を自動で整えます。





AIデプスは被写体と背景を識別し、奥行きと立体感のある映像を作ります。

AI クリアモーションProは前後のフレームを参照して間の画像を生成し、ランナーやボールの動きが速いスポーツ映像をなめらかに再現します。





AI HDRアップコンバートは、SDR映像コンテンツにHDR輝き復元処理を加え、明るさと色彩を高めます。

AI 4Kアップコンバートは、解像度の低い映像コンテンツを4K映像に迫る高精細な画質へ変換し、昔の映像作品やネット動画も大画面で見やすくします。

音響





音響システム：2.1.2ch最大出力：60Wスピーカー配置：左右スピーカー、中央部ウーファー、上向きトップスピーカー2つ対応：Dolby Atmos

2.1.2空間サラウンドシステムは、テレビ下部の左右スピーカー、中央部のウーファー、上向きトップスピーカー2つで構成されています。

Devialet監修のチューニングにより、高音、中音、低音の三帯域を整え、ライブ映像や映画の低音を力強く響かせます。

オーディオキャリブレーションは、テレビから出るテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定し、部屋の環境に合わせて音響特性を自動調整します。

ネット動画





ハイセンス独自OSのVIDAAは、ネット動画アプリを多数内蔵し、電源オンからアクセスまでの操作を速くします。

生成AIを活用するAIボイスアシスタントは、音量調整、入力切替、動画再生、番組内容の理解、関連情報の検索に対応し、インターネット接続時に利用できます。

AIアートギャラリーは、ゴッホやモネなどの名画、ルーブル美術館の作品、現代アーティストの作品まで1,000点以上のアートを表示します。





リモコンにはVODダイレクトボタンが12個搭載されています。

テレビの電源がオフの状態でも、ダイレクトボタンを押すとテレビがオンになり、選択した動画配信サービスの画面を表示します。

ゲーム





パネル：ネイティブ165Hz VRR対応インターフェース：HDMI2.1低遅延：約0.83ms対応機能：ALLM、AMD FreeSync Premium(TM)

ネイティブ165Hz ゲームモードProは、通常の倍速120Hzよりさらになめらかな165Hz VRR対応の倍速パネルを採用しています。

4K 165Hz入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延に対応し、レーシングゲームやアクションゲームの入力から表示までのずれを抑えます。





ゲーミングメニューは、リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を画面上で確認できます。

暗部のディテールが見えにくい場面では、バックライトや暗部ガンマを調整でき、FPSゲーム向けの照準表示も使えます。

便利機能





スクリーンシェアは、スマートフォンで撮影した写真や動画をテレビに映し出します。

Apple AirPlay2とAnyview Castに対応し、Apple製デバイス、一部のAndroid(TM)デバイス、Windows OSのパソコンから画面を共有できます。





2画面表示は、生中継のスポーツと別番組、ニュースと子ども向けアニメ、AirPlayによるスマートフォン画面を同時に表示できます。

一方の画面を大きく、もう一方を小さくする表示にも対応し、家族でリビングを使う時間に画面の使い分けができます。





外付けHDD対応により、市販のUSB HDDを接続して録画番組を保管できます。

裏番組録画は地デジ、BS、CSの3波に3チューナーを使い、番組視聴中に裏番組を2番組同時に録画できます。

簡単連続録画予約は、テレビドラマなどを最終回までまとめて予約でき、番組延長などの時間変更にも対応します。

Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、最大60Wの2.1.2空間サラウンド、生成AI搭載VIDAAを組み合わせた1台は、映画鑑賞、サッカー観戦、ゲーム、家族の写真共有までリビングの使い方を広げます。

85Vから55Vまでの4サイズ展開により、広いリビングにも寝室にも選びやすい構成です。

ハイセンス「U8Sシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売時期はいつですか？

A. 2026年5月下旬の発売予定です。

Q. サイズ展開は何種類ですか？

A. 85Vの85U8S、75Vの75U8S、65Vの65U8S、55Vの55U8Sの4種類です。

Q. 生成AIを使う機能は何ですか？

A. VIDAAのAIボイスアシスタントとAIエージェントが生成AIを活用し、番組内容の理解、関連情報の検索、質問への応答などに対応します。

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