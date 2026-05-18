軽トラックがトレードマークの人気グラビアアイドル・三田悠貴(28)が17日、自身のインスタグラムを更新。屋外での開放的な“マーメイド動画”を公開した。



【写真】“マーメイド”の起こす大波に「水と揺れの共演、最高」

「山と田んぼ見ながらゆっく～りのんび～り温泉浸かってボーーッとしてきた」とつづり、屋外プールのような施設を楽しむ動画を投稿。平泳ぎのように水をかきながら跳ねると、黒い水着姿の体も大きく波打つサービスショットを見せている。続けて、「念願のスペーシアxも乗りました 田舎ええな～」と東武鉄道の特急列車で訪れた自然豊かな山あいでのひとときを振り返った。



「96センチG」級の迫力ある動画には、ファンから「水と揺れの共演、最高」「たぷんたぷん」「ぷるんぷるんしてる」「三田ちゃんはマーメイド」「救命胴衣になりそう」「揺れすぎ！最高！」「破壊力凄いたまらん」などと多くの反響が寄せられている。



三田は1998年、岐阜県生まれ。祖父のお下がりの軽トラで全国行脚を続け、愛車での旅の様子をYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」などで公開している



（よろず～ニュース編集部）