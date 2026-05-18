「決まると気持ち良いやつ！」「こんなサインが…」DeNA若手バッテリーの“鮮やかサインプレー”に喝采「脳汁ドバー！」
正捕手の座に座る松尾。今後の成長が楽しみだ(C)産経新聞社
DeNAは5月17日、巨人戦（東京ドーム）に0-1で敗戦。ヤクルトとの開幕カード以来、今季2度目の同一カード3連敗を喫した。
両チームの投手陣が好投を見せる中、バッテリーとランナーとの見応えある攻防が繰り広げられていた。
【動画】「脳汁ドバー！」の鮮やかサインプレー DeNA若手バッテリーが披露した牽制シーンを見る
5回裏、先頭の浦田俊輔に安打で出塁されると、DeNAの石田裕太郎、松尾汐恩のバッテリーの警戒も及ばず二盗、三盗を許してしまう。失点には至らなかったものの、危うい場面を作られてしまった。
さらに7回裏、先頭の浦田が四球で出塁。この回からマウンドに上がった宮城滝太が牽制を繰り返すも、増田陸の打席で二盗を決められてしまう。しかし続く平山功太の打席で、DeNAバッテリーのサインプレーが炸裂した。
2ボールから3球目を投げようかという瞬間、松尾が構えていたミットを伏せる。それと同時に宮城が二塁へ素早く牽制。カバーに入っていた成瀬脩人が浦田にタッチし、アウトに。阿部慎之助監督がリクエストを要求するも、判定は変わらず2死走者なしとなった。
ミットをパタンと伏せる動作から「パッタン牽制」とも呼ばれるプレーに、ファンからは「決まると気持ち良いやつ」「こんなサインがあったんですね！」「こういうプレイ好き」「汐恩くん、ナイスリード！」「脳汁ドバーのやつ！」「これだけで火曜日夕方まで生きていけるw」「宮城の静かなガッツポーズ良い」と喜びの声が上がっていた。
DeNAは過去にも今永昇太や石田健大といった主力投手たちが、このパッタン牽制でピンチを切り抜けるシーンがあった。
山本祐大の移籍によりメインで起用されるようになった松尾はまだ高卒4年目の若手捕手だが、ここぞの必殺技は脈々と受け継がれているようだ。
浦田の3盗塁をはじめ、この試合だけで5盗塁を許してしまったDeNAバッテリー。松尾にとっても悔しい想いが強いだろうが、投手との共同作業で一つひとつ課題をクリアしていく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]