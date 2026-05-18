「決まると気持ち良いやつ！」「こんなサインが…」DeNA若手バッテリーの“鮮やかサインプレー”に喝采「脳汁ドバー！」

正捕手の座に座る松尾。今後の成長が楽しみだ(C)産経新聞社

DeNAは5月17日、巨人戦（東京ドーム）に0-1で敗戦。ヤクルトとの開幕カード以来、今季2度目の同一カード3連敗を喫した。

両チームの投手陣が好投を見せる中、バッテリーとランナーとの見応えある攻防が繰り広げられていた。

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5回裏、先頭の浦田俊輔に安打で出塁されると、DeNAの石田裕太郎、松尾汐恩のバッテリーの警戒も及ばず二盗、三盗を許してしまう。失点には至らなかったものの、危うい場面を作られてしまった。

さらに7回裏、先頭の浦田が四球で出塁。この回からマウンドに上がった宮城滝太が牽制を繰り返すも、増田陸の打席で二盗を決められてしまう。しかし続く平山功太の打席で、DeNAバッテリーのサインプレーが炸裂した。

2ボールから3球目を投げようかという瞬間、松尾が構えていたミットを伏せる。それと同時に宮城が二塁へ素早く牽制。カバーに入っていた成瀬脩人が浦田にタッチし、アウトに。阿部慎之助監督がリクエストを要求するも、判定は変わらず2死走者なしとなった。

ミットをパタンと伏せる動作から「パッタン牽制」とも呼ばれるプレーに、ファンからは「決まると気持ち良いやつ」「こんなサインがあったんですね！」「こういうプレイ好き」「汐恩くん、ナイスリード！」「脳汁ドバーのやつ！」「これだけで火曜日夕方まで生きていけるw」「宮城の静かなガッツポーズ良い」と喜びの声が上がっていた。